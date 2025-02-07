До 1960-х годов четвертое по размеру озеро на нашей планете простиралось на огромное расстояние вдоль границ Узбекистана и Казахстана. Однако к 2015 году значительная часть его поверхности превратилась в безжизненную пустошь, став самой молодой пустыней в мире, повлияв на жизни 3 млн людей, проживающих в близлежащих районах.

Площадь Аральского моря когда-то достигала 68 тыс. кв. км. Однако, согласно последним данным, от него осталось лишь несколько небольших участков, занимающих около 8 тыс. кв. км. Остальная часть дна превратилась в Аралкум, новую пустыню.

«Это, безусловно, одна из крупнейших экологических катастроф в мире», — подчеркивает Ибрагим Тиау, исполнительный секретарь Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. Исследования также указывают на то, что сокращение этого внутреннего моря почти в два раза увеличило количество атмосферной пыли в регионе с 1984 по 2015 год, возросшее с 14 до 27 млн метрических тонн.

Испарившиеся остатки бывшего озера значительно ухудшили качество воздуха в соседних городах, находящихся даже в 800 км от него, и способствуют ускоренному таянию ледников. Это, в свою очередь, усугубляет водный кризис в регионе.

Штормы разносят вредные соли, уничтожая урожай на расстоянии сотен километров и загрязняя питьевую воду. Пыль Аралкума особа токсична по сравнению с остальной пустынной пылью региона, так как она содержит стоки с испытательных полигонов химического оружия, проводившихся в СССР, а также насыщена удобрениями и пестицидами, использующимися в сельском хозяйстве, которые привели к высыханию Аральского моря.

С 1960-х по 1990-е годы реки Амударья и Сырдарья, которые происходили из гор и питали озеро, были перенаправлены для орошения почти 7 млн гектаров хлопковых плантаций в Советском Союзе.

Этот процесс массового орошения, продолжающийся до сих пор в разных формах, привел к стремительному сокращению площади озера, в результате чего оно разделилось на две части и образовало множество островов, соединенных с берегами. Концентрация соли в оставшейся воде достигла уровней, превышающих океанские, что вызвало гибель значительной части местной флоры и фауны, а также разрушило экосистему региона. Многие люди лишились источников дохода, что можно увидеть по ржавым рыбацким лодкам, лежащим среди бесплодных песков.

Воздействие пыли стало причиной различных проблем со здоровьем у детей и взрослых в этом регионе, включая увеличение числа врожденных дефектов. Чтобы контролировать распространение токсичной пыли, региональные власти предпринимают усилия по озеленению бывшего дна озера, а местные ученые ищут растения, достаточно выносливые, которые способны адаптироваться к соленой почве. Недавно Европейский Союз и USAID предложили помощь в этом масштабном проекте, но их поддержка уже не гарантирована.

Проблемы, возникшие с Аральским морем, не следует воспринимать как удаленную трагедию, которую остальной мир может игнорировать. Сокращение озер и других пресноводных источников наблюдается и в других регионах, таких как Африка, Ближний Восток, Европа, Австралия и США, из-за индустриализированного сельского хозяйства и климатических изменений.

Ранее недавнее исследование показало, что 2/3 тропических ключевых территорий биоразнообразия (KBA) переживают серьезные температурные изменения, что ставит под угрозу местные виды с узкой толерантностью к климату. Эти природные зоны обозначены как наиболее важные местообитания для сохранения видов во всем мире. Разрушиться могут целые экосистемы.