Финансовый успех редко бывает случайным. По мнению экспертов, разница между состоятельными людьми и теми, кто постоянно испытывает денежные трудности, заключается не только в удаче, высокооплачиваемой работе или престижном образовании. Главное отличие — в образе мышления и повседневных финансовых привычках.

Сэм Доген, основатель Financial Samurai и автор бестселлера «Покупки миллионера», выделяет четыре ключевые стратегии, которые используют 93% самореализовавшихся миллионеров, но игнорирует большинство обычных людей.

Систематические сбережения и инвестиции

В условиях нестабильности рынков, инфляции и экономической неопределенности многие инвесторы проявляют осторожность. Однако миллионеры придерживаются другого подхода: они не ждут «идеального момента» для вложений, понимая, что важнее продолжительность инвестирования, чем попытки угадать рыночные колебания.

«Когда рынок падает, они видят возможность, а не повод для паники», — отмечает Доген. Автоматизация инвестиций и стратегия покупки активов во время спадов позволяют им наращивать капитал. В отличие от них, среднестатистический инвестор часто действует эмоционально — продает активы при падении цен и копит наличные, упуская шанс на долгосрочный рост.

Доген рекомендует инвестировать минимум 20% дохода, постепенно увеличивая эту долю. Благодаря сложному проценту даже скромные, но регулярные вложения со временем превращаются в значительный капитал.

Создание множественных источников дохода

Зависимость от единственного источника заработка, например, зарплаты, в современном мире становится рискованной стратегией. Автоматизация, глобализация и развитие искусственного интеллекта делают любую работу менее стабильной.

Миллионеры обычно имеют несколько каналов поступлений: дивиденды от акций, доход от аренды недвижимости, прибыль от побочного бизнеса, роялти за интеллектуальную собственность и другие. Такая диверсификация обеспечивает финансовую безопасность — если один источник дохода иссякает, другие продолжают приносить деньги.

«Миллионеры не просто работают за деньги — они заставляют деньги работать на себя», — подчеркивает эксперт. Он советует искать дополнительные способы заработка: сдавать жилье, развивать побочные проекты или инвестировать в активы, приносящие пассивный доход.

Оценка альтернативных издержек

Состоятельные люди всегда учитывают, какие возможности они теряют, принимая то или иное финансовое решение. Такой подход помогает им избегать импульсивных трат и сосредотачиваться на долгосрочных целях.

Например, вместо покупки дорогого автомобиля за $60 тыс. миллионер может рассчитать, сколько принесет эта сумма, если ее вложить с ежегодной доходностью 8%. Через 10 лет инвестиции превратятся в $130 тыс.

«Речь не о полном отказе от удовольствий, — поясняет Доген. — Они тратят осознанно, убедившись, что основные финансовые цели уже обеспечены».

Убежденность в своем праве на богатство

Помимо практических стратегий, критически важным оказывается психологический фактор. Миллионеры воспринимают деньги не как привилегию избранных, а как результат собственных усилий.

«Разница между теми, кто накапливает состояние, и теми, кто этого не делает, часто сводится к образу мышления», — говорит Доген. Уверенность в своих силах, готовность учиться на ошибках, смелость в переговорах о зарплате или запуске бизнеса — эти качества отличают людей, достигающих финансовой независимости.

Сэм Доген, вышедший на пенсию в 34 года после 13 лет работы в инвестиционном банкинге, подчеркивает: «Среди миллионов миллионеров в мире — почему вы не можете стать одним из них?»

Его опыт показывает, что сочетание дисциплинированного инвестирования, диверсификации доходов, рационального подхода к тратам и сильной внутренней мотивации может привести к финансовой свободе, независимо от исходных условий.