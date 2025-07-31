Эксперты НИУ ВШЭ при поддержке «Яндекса» представили масштабное исследование перспектив российского ИТ-рынка. В аналитическом докладе рассматриваются четыре возможных варианта развития отрасли на ближайшие три года.

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Как отмечают исследователи, основа работы включает три ключевых компонента: анализ профессиональных источников, серию интервью с экспертами и применение системы интеллектуального анализа данных. Такой подход позволил создать многомерную картину будущего ИТ-сектора.

По мнению авторов, главными определяющими факторами стали степень международного сотрудничества и уровень государственной поддержки. На пересечении этих параметров сформировались четыре принципиально разных сценария.

Первый вариант, получивший название «Цифровой ковчег», предполагает курс на технологический суверенитет. В этом случае ожидается развитие отечественных аналогов ключевых технологий и создание собственных стандартов.

Эксперты описывают сценарий «Синергия инноваций» как наиболее оптимистичный, где Россия становится полноправным участником глобального ИТ-рынка. Технологические прорывы достигаются за счет притока иностранных инвестиций.

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Третий путь, обозначенный как «Цифровой дарвинизм», отражает естественное развитие отрасли по рыночным законам. Конкуренция становится главным двигателем прогресса в этом варианте.

Исследователи предупреждают, что сценарий «Код изоляции» предполагает сочетание технологической автаркии с избыточным регулированием, что может привести к серьезному отставанию.

Среди ключевых направлений особое место, по данным исследования, занимает искусственный интеллект. Ученые подчеркивают, что технологии ИИ будут развиваться практически при любом сценарии.

Авторы доклада отмечают, что развитие ИТ-рынка — это не только технологии, но и комплекс социальных и экономических факторов. Они указывают на значительный потенциал российского ИТ-сектора, который может быть реализован в различных условиях.