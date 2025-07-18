Сокращение числа открытых вакансий для ИТ-специалистов зафиксировано впервые с 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы. По данным HeadHunter, за первое полугодие 2025 года их количество составило 291 тыс., что на 3% меньше, чем годом ранее. Участники рынка связывают это с оптимизацией бизнеса и внедрением искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет экономить до 30–50% бюджетов.

Unsplash

«Хабр Карьера» сообщает о более значительном падении — на 32% по итогам первой половины 2025-го по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Крупные компании, такие как МТС, VK, «Совкомбанк Технологии» и Magnit Tech, сократили вакансии на 20–60%. Компании оптимизируют штат, перераспределяя нагрузку и повышая зарплаты оставшимся сотрудникам, отметил представитель HeadHunter.

Средняя зарплата в ИТ выросла на 11,4%, до 96,7 тыс. руб., но на рынке наблюдается профицит младших специалистов (11,1 резюме на вакансию) при дефиците высококвалифицированных (2,3 резюме на вакансию).

SuperJob фиксирует менее резкое снижение — на 3% за январь–июль 2025 года, при росте числа резюме на 5%. Работодатели делают ставку на внутренние резервы, отказываясь от убыточных проектов, пояснил представитель платформы. В Минцифры отмечают рост числа ИТ-специалистов в стране на 50% за пять лет, до 1,08 млн человек, и прогнозируют дальнейший спрос на высококвалифицированных кадров.

Читайте также Профессии будущего: как ИИ и роботы меняют рынок труда в 2025 году

Крупные компании демонстрируют разные подходы. VK сообщает о росте числа вакансий на 18% за полугодие, сохраняя численность штата. В Magnit Tech наем превышает отток на 50%, а текучесть кадров снизилась на 40%. «Яндекс» увеличил штат на 16%, до 30 тыс. человек, и держит открытыми более 1 тыс. вакансий. Однако МТС в декабре 2024 года сократила 2% персонала, Positive Technologies планировала уволить 650–800 специалистов, а в «Сбере» сообщалось о сокращении до 50% штата в цифровых проектах.

По данным «Хабр Карьеры», число вакансий в сфере ИИ осталось стабильным — 175 за полугодие, в основном для ML-разработчиков и Data Scientist. ИИ автоматизирует рутинные задачи, но не заменяет высококвалифицированных специалистов, подчеркнула HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина. Для эффективной работы с ИИ требуются настройка и контроль, что сохраняет роль человека, отметил директор по персоналу «Лукоморья» Александр Аверин.

Снижение числа вакансий отражает стабилизацию рынка после бурного роста, считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Компании фокусируются на эффективности, а не на экспансии. В ближайшие годы спрос на архитекторов, DevOps и ИИ-интеграторов останется высоким, прогнозирует глава HR-компании Outlines Tech Юлия Ульянова. Однако президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предупреждает, что непрофессиональное использование ИИ может привести к росту ошибок в коде, что замедлит его внедрение в ближайшие два-три года.