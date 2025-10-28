Чилийская компания Strong by Form разработала инженерный древесный продукт, способный заменить бетон и сталь в конструкциях перекрытий. Стартап вошел в топ-20 финалистов конкурса Startup Battlefield и презентовал разработку на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. По данным World Green Building Council, производство стройматериалов и возведение зданий генерирует 11% мировых углеродных выбросов

Strong by Form

Снаружи продукт напоминает привычный CLT (кросс-ламинированную древесину), что упрощает работу строителей. Однако вместо сплошного массива внутри находятся полости с волнообразными панелями из прессованной древесной стружки. Компания создала программное обеспечение и производственную технологию для оптимизации размера и ориентации древесных чешуек, скрепленных связующим веществом.

«Мы придаем дереву форму, которую до нас никто не применял», — отметил сооснователь и гендиректор Strong by Form Андрес Митник.

Панели компании перекрывают расстояние до 10 м, тогда как стандартные CLT-перекрытия рассчитаны максимум на 5 м. При этом продукт легче традиционных материалов.

Более высокая стоимость инженерной древесины компенсируется снижением общих затрат на строительство. Облегченные перекрытия требуют меньше стали и бетона в каркасе здания.

«Благодаря дополнительной экономии мы достигаем ценового паритета с бетоном», — пояснил Митник.

Сейчас компания тестирует 10-метровую панель на соответствие требованиям по огнестойкости и несущей способности. Следующий шаг — привлечение инвестиций Series A объемом $10 млн на строительство пилотного завода для коммерческого производства.

Параллельно Strong by Form выпустила 3-миллиметровую декоративную панель для внутренней отделки вагонов. Продажи этого продукта железнодорожным компаниям финансируют разработку основного направления — структурных перекрытий, где потенциал снижения углеродного следа максимален.