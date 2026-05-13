Общественное движение «Здоровое Отечество» предложило ввести для продуктов питания обязательные предупреждения о возможном вреде — по логике маркировки табачной продукции. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. В первую очередь инициатива касается продуктов глубокой переработки, включая чипсы, колбасы и сосиски.

Авторы письма предлагают размещать на упаковке специальные предупреждающие надписи. Такая мера должна снизить потребление продуктов глубокой промышленной переработки, а также помочь в борьбе с фальсификатом в отдельных категориях — прежде всего в молочной продукции.

Еще одно предложение касается введения обязательных государственных стандартов (ГОСТов) для всех пищевых продуктов. В первую очередь речь идет о детском питании и молочной продукции. Также инициаторы предлагают запретить ряд пищевых добавок, включая диоксид титана (E171), используемый в пищевой промышленности.

Помимо этого, общественники предлагают выделять в магазинах отдельные полки для фермерской продукции и расширить поддержку небольших производителей. Это должно сделать такие товары заметнее и доступнее для покупателей.

В правительстве подтвердили получение обращения. Его направили на рассмотрение в профильные ведомства — Роспотребнадзор, Минпромторг и Минсельхоз, которые должны подготовить свои заключения.

Читайте также Власти ужесточили правила выдачи кодов маркировки для бизнеса

При этом у инициативы есть очевидная юридическая проблема: понятие «ультрапереработанные продукты» не закреплено в российском законодательстве и технических регламентах. Без изменений в нормативной базе будет непонятно, какие именно товары должны получать такую маркировку.

Представители пищевой отрасли считают инициативу спорной. Они предупреждают, что обязательная маркировка может затронуть не только условные чипсы и сладости, но и широкий круг привычных продуктов — от колбас до молочной продукции. Для производителей это означает новые расходы и дополнительную регуляторную нагрузку. При этом сама переработка не всегда равна вреду, так как она часто нужна для безопасности продукта и увеличения срока хранения.

В профессиональной среде также опасаются, что обязательные ГОСТы для всех продуктов могут сузить ассортимент и снизить конкуренцию. Если рецептуры жестко стандартизировать, производителям будет сложнее запускать новые продукты, экспериментировать с составом и выводить на рынок нишевые линейки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.