Правительство пересмотрело правила работы системы обязательной маркировки товаров, усилив контроль за производителями и расширив основания для отказа в выдаче кодов маркировки. Новые требования должны ограничить доступ к системе компаниям, у которых нет подтвержденного реального производства.

Изменения затрагивают сразу несколько товарных категорий — обувь, продукцию легкой промышленности, парфюмерию, шины и биологически активные добавки. Обновленные правила позволяют оператору системы маркировки отказывать в выдаче кодов, если проверка выявит признаки фиктивного или отсутствующего производства.

Оператор системы маркировки получит больше полномочий для проверки производителей. Проверки смогут проводить как дистанционно, так и с выездом на место. Во время проверки будут оценивать, есть ли у компании необходимое оборудование, сотрудники, мощности и складские запасы продукции.

Также будут сверять данные из разрешительных документов и уведомлений о начале деятельности с фактическими адресами и данными производителя. Отдельно будут проверять, насколько информация, которую компания указывает при вводе товаров в оборот, реальному состоянию производства за последний отчетный период.

Читайте также Малые производители товаров для дома смогут вернуть часть расходов на маркировку

Если оператор решит провести выездную проверку, производитель заранее получает уведомление. После этого у компании есть пять рабочих дней, чтобы согласовать визит или направить документы, подтверждающие ведение реального производства.

Производителю могут отказать в выдаче кодов маркировки в нескольких случаях. Например, если производитель не согласился на проверку и не предоставил подтверждающие материалы, если по итогам мониторинга зафиксировано отсутствие производства, либо если заявленные данные не совпадают с фактическими.

В правила также добавили механизм обжалования решений оператора системы маркировки, чтобы защитить добросовестных участников рынка.

Новые правила вступят в силу 6 июля. Ожидается, что они помогут сократить число компаний, которые формально присутствуют на рынке, но не ведут реальную производственную деятельность.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.