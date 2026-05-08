Правительство пересмотрело правила работы системы обязательной маркировки товаров, усилив контроль за производителями и расширив основания для отказа в выдаче кодов маркировки. Новые требования должны ограничить доступ к системе компаниям, у которых нет подтвержденного реального производства.
Изменения затрагивают сразу несколько товарных категорий — обувь, продукцию легкой промышленности, парфюмерию, шины и биологически активные добавки. Обновленные правила позволяют оператору системы маркировки отказывать в выдаче кодов, если проверка выявит признаки фиктивного или отсутствующего производства.
Оператор системы маркировки получит больше полномочий для проверки производителей. Проверки смогут проводить как дистанционно, так и с выездом на место. Во время проверки будут оценивать, есть ли у компании необходимое оборудование, сотрудники, мощности и складские запасы продукции.
Также будут сверять данные из разрешительных документов и уведомлений о начале деятельности с фактическими адресами и данными производителя. Отдельно будут проверять, насколько информация, которую компания указывает при вводе товаров в оборот, реальному состоянию производства за последний отчетный период.
Если оператор решит провести выездную проверку, производитель заранее получает уведомление. После этого у компании есть пять рабочих дней, чтобы согласовать визит или направить документы, подтверждающие ведение реального производства.
Производителю могут отказать в выдаче кодов маркировки в нескольких случаях. Например, если производитель не согласился на проверку и не предоставил подтверждающие материалы, если по итогам мониторинга зафиксировано отсутствие производства, либо если заявленные данные не совпадают с фактическими.
В правила также добавили механизм обжалования решений оператора системы маркировки, чтобы защитить добросовестных участников рынка.
Новые правила вступят в силу 6 июля. Ожидается, что они помогут сократить число компаний, которые формально присутствуют на рынке, но не ведут реальную производственную деятельность.
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.