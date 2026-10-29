Роскомнадзор за девять месяцев 2026 года возбудил 329 административных дел против операторов связи за нарушения правил идентификации абонентов и борьбы с подменой номера. Это на 26% больше, чем за весь 2025 год. Общая сумма штрафов приблизилась к 280 млн руб., сообщили в ведомстве «Коммерсанту».

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В статистику вошли дела за превышение лимита SIM-карт, отсутствие проверки данных абонентов, непередачу сведений в систему «Антифрод» и оказание услуг связи без передачи данных в ЕСИА. За все время Роскомнадзор возбудил более 130 тыс. административных дел, а общая сумма наложенных на операторов штрафов превысила 1,8 млрд руб. Большинство этих дел связано с нарушениями в области радиоконтроля.

В «МегаФоне» считают, что рост числа дел может объясняться некорректной трактовкой результатов автоматизированной системы контроля, а не увеличением числа реальных нарушений. Из-за технических сбоев при взаимодействии сетей в системе «Антифрод» иногда не сохраняются сведения о соединении или успешной проверке вызова. В таких случаях система может расценить отсутствие записи как нарушение со стороны оператора.

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Еще одна причина претензий регулятора — отсутствие верификации отправителя SMS. В «МегаФоне» заявили, что не фиксировали случаев подмены отправителя в собственной сети и считают требование избыточным. Собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке также отметил, что прямой обмен данными между SMS-центрами операторов, по его мнению, исключает такую подмену. В Т2 сообщили, что не заметили роста числа штрафов по сравнению с прошлым годом. МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.

В компании «Информзащита» полагают, что значительная часть дел связана с ошибками в базах МВД, задержками синхронизации с «Госуслугами», превышением лимита SIM-карт и сбоями при сверке сведений. По оценке компании, автоматизированная система может фиксировать нарушение, если ответ платформы задерживается даже на короткое время. В результате оператор рискует получить протокол, хотя причиной могла стать техническая проблема, а не пропуск мошеннического звонка.

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