Минцифры подготовило проект третьего пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ вводит новые требования для онлайн-сервисов, операторов связи, хостинг-провайдеров и владельцев виртуальных АТС. Проект направили профильным ведомствам на согласование 1 июля, однако его положения еще могут измениться.

Unsplash

Одно из предложений касается хранения данных о действиях пользователей. Сайты и приложения могут обязать в течение трех лет сохранять сведения о создании учетных записей, входах в них и удалении аккаунтов. По запросу эту информацию придется передавать правоохранительным органам, однако в Минцифры не исключают, что требование уберут из окончательной версии пакета.

Минцифры также предлагает расширить перечень сведений, которые обязаны хранить операторы связи. Помимо уже предусмотренных данных, им придется фиксировать IP-адреса и сетевые порты, с которых оформлялся договор на мобильную связь, а также точное время его заключения.

Отдельные ограничения могут ввести для виртуальных АТС. Таким сервисам планируется запретить использовать иностранные IP-адреса, а хостинг-провайдерам — размещать их на зарубежной инфраструктуре. Хостинги также могут обязать передавать в специальный реестр сведения об используемых ими IP-адресах.

Читайте также В России заблокируют сайты с объявлениями о продаже нелегальных спутниковых терминалов

Проект также запрещает включать персональные данные клиентов и их родственников в тексты SMS-рассылок. Одновременно Минцифры предлагает расширить ГИС «Антифрод» и добавить в нее сведения, связанные с мошенниками, включая номера телефонов и данные для доступа к интернет-ресурсам, в том числе незаконно полученные злоумышленниками.

Участники рынка предупреждают, что некоторые предложения будет сложно реализовать без ущерба для привычных сервисов. Источник Forbes в телеком-отрасли считает, что запрет на персональные данные в SMS может затронуть стандартные уведомления банков и операторов. Под ограничение рискуют попасть баланс счета, сумма операции, номер договора, тариф и другие сведения о клиенте.

Спорными для рынка оказались и требования к виртуальным АТС. Партнер ComNews Research Леонид Коник отметил, что международные компании используют такие сервисы для работы с зарубежными номерами, хотя той же технологией пользуются и организаторы мошеннических звонков. В Ассоциации больших данных предложили отказаться от прямого контроля хостингов и вместо этого создать реестр доверенных виртуальных АТС, владельцы которых смогут подтверждать IP-адреса через «Госуслуги».

В Минцифры подчеркнули, что проект еще предстоит доработать и вынести на общественное обсуждение. Первый пакет мер по борьбе с мошенничеством Госдума приняла в марте 2025 года, второй — в июне 2026-го.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.