Количество IT-специалистов в России увеличилось на 13% в 2024 году и составило около 1 млн человек, сообщил директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко на форуме по управлению интернетом RIGF 2025, передают «Ведомости». В то же время эксперты отмечают дефицит высококвалифицированных специалистов на рынке.

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Среди причин роста числа IT-специалистов эксперты назвали:

господдержку, включающую в себя льготы для IT-компаний и образовательные инициативы,

переквалификацию кадров из смежных областей;

частичный возврат уехавших специалистов;

импортозамещение, которое стимулировало спрос на специалистов, способных работать с отечественными и opensource-решениями;

высокий уровень зарплат (как следует из «Цифровой экономики», в 2024 году она составила 176 тыс. руб. при средней зарплате по России 87,9 тыс. руб.).

По мнению HR-директора IT-интегратора «Телеком биржа» Катерины Смирновой, в 2025 году темпы роста IT-кадров могут замедлиться из-за возможного сокращения господдержки, автоматизации рутинных задач с привлечением искусственного интеллекта (ИИ) и из-за конкуренции за специалистов с другими отраслями.

Эксперты также указывают на острый дефицит senior- и middle-специалистов при избытке «джунов». Рынок оказался перенасыщен людьми, которые называют себя IT-специалистами, но при этом обладают поверхностными знаниями, приобретенными преимущественно на образовательных платформах, отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Он считает, что в 2025 году тенденция на увеличение количества работников с начальным и средним уровнем знаний и навыков продолжит расти, а потребность в IT-специалистах с высоким уровнем экспертности наберет обороты.

Ранее аналитики кадрового агентства ГК Selecty и сервиса «Работа.ру» выяснили, что российские IT-специалисты наиболее интересными для них направлениями работы считают финтех (44%), интернет-сервисы (31%) и сферу телекоммуникации и связи (24%).