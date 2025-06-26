Технологический прогресс трансформирует рынок труда, создавая профессии, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. Анализ вакансий от «Авито Работа» и исследования «Работа.ру» показывают, какие специальности становятся востребованными в 2025 году и почему. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Сфера информационных технологий остается лидером по темпам роста новых профессий. По данным «Работа.ру», поступивших в «Инк», 49% россиян рассматривают ИТ как привлекательное направление для карьеры. Вот ключевые специальности, которые будут определять развитие отрасли:

специалист по этике ИИ — разрабатывает стандарты для искусственного интеллекта, чтобы исключить предвзятость и обеспечить прозрачность алгоритмов;

специалист по логике ИИ (XAI) — делает сложные AI-модели понятными для пользователей, повышая доверие к технологиям;

инженер по генеративному ИИ — создает нейросети, способные генерировать текст, изображения и музыку;

менеджер по защите персональных данных (DPO) — обеспечивает compliance с законодательством, например 152-ФЗ;

специалист по кибербезопасности — защищает компании от растущих киберугроз.

Марина Александровская, управляющий партнер 1ОПД, подчеркивает растущую значимость специалистов по защите персональных данных. По ее словам, многие компании осознают их необходимость только после первых проверок регулирующих органов.

Технологии меняют не только ИТ, но и традиционные отрасли. В «Авито Работа» «Инку» рассказали о появлении вакансий, о которых раньше никто не слышал.

Разработчик Telegram-ботов

Компания по созданию Telegram-ботов ищет специалиста по созданию интеллектуальных программ. В обязанности входит проектирование архитектуры, интеграция с API и сторонними сервисами, оптимизация кода и поддержка существующих решений. Работодатель предлагает гибкие форматы занятости и ожидает знания Python/Node.js, опыт работы с API и асинхронными процессами.

Специалист разметки данных для машинного обучения

Даже без технического образования можно войти в сферу искусственного интеллекта. Компании готовы обучать новичков подготовке и разметке данных для машинного обучения. Требуется лишь уверенное владение ПК, грамотность и знание английского. В задачи входит создание датасетов для компьютерного зрения и обработки речи.

Помощник пилота агродрона

Сельское хозяйство цифровизируется — помощник требуются для обработки полей. Работа полевая, иногда в ночное время, но не требует специального образования — главное техническая смекалка и готовность осваивать новые технологии.

Слесарь по обслуживанию робота

Обучение проводят на месте, требуя лишь базовых ИТ-навыков и опыта слесарных работ.

Оператор сварочных роботов

Предприятие обучит сотрудника работе на автоматизированных сварочных комплексах. Достаточно умения читать чертежи — всему остальному научат непосредственно на производстве.

Преподаватель робототехники

Подходит студентам технических специальностей, умеющим работать с детьми. Предусмотрено бесплатное обучение перед началом работы.

Специалист отдела бережливого производства

«Зеленые» технологии создали спрос на специалистов по оптимизации ресурсов предприятий. Требуется техническое образование и знание принципов устойчивого развития, опыт работы с офисными и специализированными программами.

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Роман Губанов из «Авито Работы» отмечает, что сейчас спрос на специалистов по ИИ увеличился в четыре раза. Однако, по его мнению, технологии не заменят людей окончательно — успеха добьются те, кто сможет сочетать профессиональную экспертизу с цифровыми навыками.

Аналитики прогнозируют дальнейшую трансформацию рынка труда. Для соискателей становится важным освоение смежных навыков, таких как основы программирования или работы с данными. Бизнесу предстоит инвестировать в обучение сотрудников, а образовательным учреждениям — адаптировать программы под новые реалии.