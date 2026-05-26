Российский реестр бизнеса за год вырос почти на 262 тыс. записей. С мая 2025-го по апрель 2026 года в стране появилось 1 284 111 новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а работу прекратили 1 022 477 компаний и ИП. Общее число действующих субъектов предпринимательства достигло 8 081 957, увеличившись за год на 3,24%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Рост произошел во всех федеральных округах без исключения. Быстрее всего число действующих бизнесов увеличивалось на Северном Кавказе, где показатель вырос на 5,89%. Далее идут Приволжский округ с приростом 3,8%, Сибирь — 3,42%, Юг — 3,39%, Урал — 3,26% и Северо-Запад — 3,18%. На Дальнем Востоке число компаний и ИП выросло на 2,98%, в Центральной России — на 2,48%. При этом ЦФО остается крупнейшей деловой территорией страны: здесь сосредоточено 2,54 млн компаний и ИП, или почти треть всего российского бизнеса.

Среднестатистическому предпринимателю в России сейчас 40 лет. В большинстве округов медианный возраст держится на уровне 40–41 года, но на Северном Кавказе бизнес заметно моложе — там медианный показатель составляет 38 лет. Женщины владеют 37,6% компаний и ИП, мужчины — 62,4%. Самая высокая доля предпринимательниц приходится на Южный и Дальневосточный округа — 39,8% и 39,4% соответственно. Самая низкая — на Северный Кавказ, где женщины составляют 36% владельцев бизнеса.

Российские предприниматели по-прежнему чаще выбирают формат ИП. На индивидуальных предпринимателей приходится 60,9% всех действующих субъектов, тогда как доля юрлиц составляет 39,2%. Особенно заметен перекос в пользу ИП в южных регионах и на Северном Кавказе, где они занимают 72,5% и 70,3% рынка соответственно. В Центральном округе ситуация иная: здесь самая высокая доля компаний — 43,6%. Это связано с концентрацией корпоративного сектора и B2B-бизнеса.

Ведущий дата-журналист Точка Банка Юлия Криган объясняет эту разницу особенностями региональной экономики. В южных субъектах больше торговли, услуг и семейного бизнеса, где удобнее работать как ИП. В столичном регионе, напротив, выше концентрация технологических команд и компаний с несколькими учредителями, которым нужен статус юрлица. Более молодой возраст предпринимателей на Северном Кавказе эксперт связывает с демографией региона и традиционно высокой долей молодежи.

Самой массовой сферой остается дистанционная и розничная торговля вне стационарных магазинов. В этом направлении работают 530 тыс. компаний и ИП, или 6,6% рынка. Второе место занимают грузоперевозки — 470 тыс. участников рынка. В число крупнейших сегментов также входят торговля в неспециализированных магазинах, аренда недвижимости и строительство. В Центральном округе среди лидеров оказалась разработка программного обеспечения: там зарегистрировано почти 74 тыс. ИТ-компаний — больше, чем в любом другом округе страны.

У части округов заметна своя отраслевая специализация. Северо-Запад отличается высокой концентрацией бизнеса в недвижимости, Урал — самой большой долей грузоперевозок, а Северный Кавказ сильнее других зависит от розничной торговли. На один профильный ОКВЭД там приходится 10,81% всех компаний округа. Южный федеральный округ остается единственным, где в число ключевых направлений вошла рыночная и нестационарная торговля.

Исследование также показало высокую уязвимость малого бизнеса в первые годы работы. Из компаний и ИП, открытых в 2022 году, к концу 2025-го продолжили работу только 50%. Среди зарегистрированных в 2020 году пятилетний рубеж преодолели 42%. Лучшие показатели выживаемости показали Центральный и Северо-Западный округа — по 45%. Одновременно растет и административная нагрузка: в 2025 году в России провели около 2 млн проверок бизнеса, из них 767 тыс. пришлись на ИП и 1,24 млн — на юрлица.

