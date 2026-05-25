Молодежь в России все активнее выбирает предпринимательство и самостоятельную занятость. Подростки и студенты запускают бизнес на маркетплейсах, создают ИТ-проекты и развивают собственные бренды. По данным Корпорации МСП, число индивидуальных предпринимателей младше 25 лет за год выросло на 16% и превысило 270 тыс., а количество несовершеннолетних самозанятых достигло 608 тыс. человек.

Юридическая база постепенно подстраивается под этот сдвиг. Оформить самозанятость или зарегистрировать ИП в России можно с 14 лет при согласии родителей или законных представителей. Самозанятость дает упрощенный налоговый режим и минимальную отчетность, а статус ИП открывает путь к масштабированию бизнеса, найму сотрудников и крупным контрактам, но требует более сложного учета и регулярных страховых взносов.

В Корпорации МСП фиксируют свыше 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей младше 18 лет. Этот показатель за год существенно не изменился, однако общий сегмент молодежного бизнеса растет за счет самозанятых: их число увеличилось с 356 тыс. до 608 тыс. к апрелю 2026 года. Такой формат становится базовой точкой входа в предпринимательство из-за низкого порога входа и простоты администрирования.

Рост связан с тем, что начать свое дело стало заметно проще. Цифровые сервисы упростили регистрацию бизнеса и управление им, а предпринимательство стало доступным без офлайн-инфраструктуры и крупных стартовых вложений. Для части молодежи это не только способ заработка, но и формат самореализации и построения личного бренда.

При этом устойчивость таких проектов остается ограниченной. Значительная часть молодых предпринимателей закрывает бизнес уже в первые месяцы из-за нехватки управленческого опыта и практических навыков. Государство отвечает расширением поддержки: молодым предпринимателям доступны гранты Минэкономразвития от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а в Арктической зоне — до 1 млн руб., а также льготные кредиты и региональные акселерационные программы.

Эта динамика уже влияет на рынок труда. Уход части молодежи в микробизнес усиливает дефицит линейного персонала в промышленности, ритейле и сфере услуг. При этом, по оценкам правительства, экономике в ближайшие годы потребуется заместить около 11 млн рабочих мест, а к 2030 году — еще 3,1 млн. Это усилит конкуренцию за молодых специалистов между предпринимательским сектором и традиционными работодателями.

