Число малых и средних предприятий (МСП), производящих косметику и парфюмерию в России, за три года выросло вдвое, достигнув 3,2 тыс., сообщила Корпорация МСП. Их доход в 2024 году превысил 130 млрд руб., а занятость выросла до 19 тыс. человек в 2025-м.

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По данным Корпорации МСП, за последний год количество таких компаний увеличилось на 15%.

«Столь значительный рост в большей степени связан с уходом западных брендов, который дал импульс развитию отечественных производств в этой сфере», — отметил гендиректор организации Александр Исаевич.



Лидеры по числу МСП в косметической сфере — Москва (773 компании), Московская область (332), Санкт-Петербург (231), Краснодарский край (132) и Новосибирская область (118). Также выделяются Татарстан (89), Свердловская и Челябинская области (по 78) и Самарская область (76).

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«Предприниматели активно используют региональный колорит и экоспецифику, запуская локальные бренды с качественным ценностным предложением», — добавил Исаевич.