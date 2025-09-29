Количество малых и средних предприятий (МСП) в фитнес-индустрии в России увеличилось на 15% за год и достигло 6,5 тыс. к сентябрю 2025 года, сообщили в Корпорации МСП. Годом ранее этот показатель составлял 5,6 тыс. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

В организации отметили растущий интерес населения к здоровому образу жизни и фитнес-клубам, что стимулирует предпринимателей входить в эту сферу.

Малый бизнес здесь особенно активен благодаря своей мобильности и способности оперативно отвечать на рыночные запросы. С начала 2025 года зарегистрировано более 1 тыс. новых субъектов МСП в фитнес-отрасли, в то время как общий прирост по сектору МСП за год составил лишь 3%.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что одной из востребованных моделей для МСП в этой индустрии остается франшиза.

С ростом числа таких предприятий растут и их доходы. Так, в 2023 году суммарный показатель составлял около 65 млрд руб., а по итогам 2024 года — уже 92 млрд руб. (прирост в 1,5 раза). «Сегодня сфера фитнеса развивается опережающими темпами, если сравнивать ее с сектором МСП. В частности, по приросту доходов за прошлый год мы видим рост в 1,1 раза в целом по сектору и 1,5-кратное увеличение доходов малого бизнеса в индустрии фитнеса», — добавил Исаевич.

Однако рентабельность фитнес-МСП вдвое ниже среднеотраслевой.

Кроме того, с начала 2025 года закрылось почти 480 малых предприятий в фитнес-сфере, причем около двух третей из них работали менее трех лет. Среди возможных причин — недостаток компетенций и ошибки в финансовом планировании.

Ранее аналитики исследовательского агентства FitnessData подсчитали, что объем российского рынка фитнес-услуг в 2024 году составил 262,8 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с 2023 годом. За прошедшие семь лет — с 2018 по 2024 год — рынок вырос на 89%.