Число новых договоров лизинга в России за девять месяцев 2026 года сократилось на 6% год к году, до 215 тыс. — это минимум с 2020 года. Частные лизинговые компании также снизили инвестиции, а значительную часть продаж теперь составляет повторная передача ранее изъятой техники. По итогам года участники рынка ожидают роста розничного сегмента не более чем на 10%.

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По данным «Эксперт РА» со ссылкой на «Федресурс», за январь–сентябрь в лизинг передали 304 тыс. предметов — на 3% больше, чем годом ранее. Однако этот прирост отчасти связан с изменением порядка раскрытия сведений: теперь рекомендуется указывать каждый предмет отдельной карточкой, а не объединять несколько объектов в одной записи.

Чистые инвестиции в лизинг 15 компаний, раскрывающих отчетность по РСБУ, за девять месяцев составили 1,25 трлн руб. — на 3% больше прошлогоднего показателя. Но без учета государственных ГТЛК и «Росагролизинга» показатель снизился на 22%. Это отражает сокращение активности частных игроков на фоне дорогого финансирования и слабого спроса со стороны бизнеса.

На этом фоне лизингодатели активнее возвращают на рынок изъятое имущество. В «Европлане» и «Альфамобиле» около половины реализуемого стока передают клиентам повторно. Совокупный запас двух компаний составляет около 10 тыс. автомобилей, ежемесячно они продают примерно 2 тыс. машин. В «Европлане» оценивают долю реализации изъятого имущества в 20–30% нового бизнеса. В «Интерлизинге» на повторный лизинг приходится около 60% продаж изъятой техники; с начала года сток компании вырос на 19% в штуках и на 10% в денежном выражении.

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Спрос на такую технику поддерживает ее более низкая цена по сравнению с новой. При этом значительная часть изъятых в 2025 году машин и оборудования эксплуатировалась менее года и фактически остается почти новой, отмечает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. Ликвидные активы обычно удается продать за три-шесть месяцев с дисконтом около 10% к рыночной стоимости. Реализация сложной спецтехники, которой требуется юридическая очистка, может занять до года, а скидка — превысить 40%. Чаще всего повторно сдают в лизинг грузовики и спецтехнику — сегменты, которые в последние годы испытывают спад, добавляет коммерческий директор «Флит Лизинга» Руслан Моллаев.

Участники рынка рассчитывают постепенно сократить накопленные запасы. В «Интерлизинге» ожидают, что до конца года сток уменьшится примерно на 10% благодаря маркетинговой активности и снижению числа новых изъятий. Однако этому могут помешать проблемы в отраслях — основных потребителях лизинга: перевозках, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, добыче полезных ископаемых. По оценке Жолобова, в 2027 году объем стоков может сократиться на 15–25% от текущего уровня.

Прогнозы по восстановлению рынка остаются сдержанными. Во «Флит Лизинге» ожидают, что розничный сегмент по итогам 2026 года вырастет не более чем на 10%, в том числе за счет спроса в ноябре и декабре перед повышением утилизационного сбора. Полноценного восстановления участники рынка пока не ждут: инвестиции бизнеса в обновление техники ограничивают высокая стоимость финансирования, замедление снижения ключевой ставки и параметры государственного бюджета.

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