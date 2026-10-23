Российский рынок лизинга продолжает сокращаться, несмотря на рост объема новых сделок. По итогам первого полугодия 2026 года совокупный объем чистых инвестиций в лизинг и активов в операционной аренде снизился на 14% год к году, до более чем 5,1 трлн руб. Компании теряют часть действующих портфелей из-за завершения старых договоров, а высокие ставки мешают привлечению новых клиентов. Участники рынка не рассчитывают на быстрое восстановление спроса даже к концу года.

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По данным обзора «Эксперт РА», за январь-июнь 2026 года объем нового лизингового бизнеса достиг 853 млрд руб. — на 5% больше, чем годом ранее. Однако новые сделки пока не компенсируют сокращение портфелей из-за завершения ранее заключенных договоров. В результате за первые шесть месяцев года совокупный объем чистых инвестиций в лизинг и активов в операционной аренде уменьшился еще на 6% по сравнению с началом года.

На российском рынке лизинга сменился лидер. ГТЛК за год увеличила объем чистых инвестиций в лизинг почти на 47%, до 916 млрд руб., и поднялась с третьего места на первое. Компания объясняла рост развитием нового бизнеса и участием в государственных программах при поддержке Минпромторга и Минтранса. «Газпромбанк Лизинг», напротив, опустился с первой позиции на вторую: его показатель сократился на 12%, до 908 млрд руб. «Сбербанк Лизинг» также потерял одну позицию, оказавшись на третьем месте, хотя объем чистых инвестиций компании вырос почти на 17%, до 812 млрд руб.

Компании все чаще откладывают обновление техники и автопарков из-за дорогого финансирования. В «Газпромбанк Автолизинге» отмечают, что бизнес старается не брать на себя новые обязательства и заключает сделки лишь при крайней необходимости. По оценке НРА, малым и средним компаниям сложно рассчитывать на кредиты со ставкой ниже 17–18% годовых. В «Альфа-Лизинге» поэтому не ждут заметного оживления спроса во втором полугодии: он, по прогнозу компании, останется примерно на прошлогоднем уровне или увеличится лишь на несколько процентов.

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Снижение спроса — не единственная причина сокращения портфелей: заканчиваются и договоры, заключенные в более успешные для рынка годы. Так, у «Европлана» за первое полугодие портфель уменьшился на 17%, до 139,5 млрд руб. Финансовый директор компании Анатолий Аминов связывает это с завершением сделок 2023–2024 годов, когда объем нового бизнеса достигал рекордных значений, а также с неисполнением обязательств по отдельным договорам. Хотя сокращение портфеля постепенно замедляется, заметного роста к концу года компания не ожидает.

Еще одна проблема для лизингового рынка — растущие риски неплатежей. Компании вынуждены тщательнее проверять финансовое положение новых клиентов и увеличивать резервы на возможные потери. По словам младшего управляющего директора рейтинговой службы НРА Павла Жолобова, далеко не каждый бизнес способен долго обслуживать долги при ставках 25–30% годовых. Это не только сдерживает заключение новых сделок, но и повышает риск просрочек по уже действующим договорам.

Несмотря на общую слабость рынка, в отдельных сегментах участники по-прежнему видят возможности для роста. «Газпромбанк Автолизинг» рассчитывает прежде всего на спрос малого и среднего бизнеса на коммерческий транспорт и промышленное оборудование, в том числе подержанное. В «Альфа-Лизинге» перспективными направлениями считают оборудование, спецтехнику, водные суда и коммерческую недвижимость. В НРА также выделяют сельскохозяйственную и строительную технику, легковые автомобили и отдельные проекты общественного транспорта.

В четвертом квартале участники рынка ожидают сезонного роста числа сделок, однако это еще не будет означать полноценного восстановления спроса. В «Альфа-Лизинге» рассчитывают приблизиться к прошлогодним показателям или немного их превысить. В «Газпромбанк Автолизинге» считают, что возможное оживление будет связано прежде всего с подорожанием техники и стремлением компаний использовать оставшиеся годовые бюджеты, а не с массовым возвращением отложенного спроса. В НРА предупреждают, что даже снижение ключевой ставки не принесет рынку быстрого облегчения: стоимость привлечения финансирования и требования к заемщикам будут меняться с задержкой.

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