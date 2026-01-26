Статистика регистрации новых юридических лиц в России демонстрирует заметный спад. По итогам 2025 года в стране было зарегистрировано 173 тыс. новых компаний, что на 20% меньше, чем годом ранее. Этот показатель стал самым низким за последние 14 лет. При этом число официальных ликвидаций, наоборот, выросло на 15%, достигнув 233 тыс. В результате разница между закрывшимися и открывшимися фирмами составила 26% в пользу первых.

Несмотря на эту динамику, общее количество коммерческих организаций в стране сократилось незначительно — всего на 2%, до 2,6 млн. Это связано с тем, что подавляющее большинство исключенных из реестра компаний (88%) были удалены по инициативе налоговых органов. Более половины из этих закрытых фирм (110 тыс.) имели явные признаки фиктивности: массовые адреса регистрации, номинальные руководители и отсутствие реальной хозяйственной деятельности.

Географически ситуация сильно различается. В 17 регионах число новых компаний все же превысило количество закрытых. Наибольший прирост деловой активности отмечен в Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае. В то же время в 60 субъектах федерации бизнес пошел на убыль, а самый значительный спад зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Эксперты связывают снижение числа новых юрлиц с комплексом причин. Среди них — рост общих издержек ведения бизнеса, дорогие кредиты на фоне высокой ключевой ставки и более жесткие требования к финансовой и налоговой дисциплине. В таких условиях предприниматели стали гораздо осторожнее и взвешеннее подходить к запуску новых проектов, делая упор на развитие уже существующих дел.

Дополнительными сдерживающими факторами называют ужесточение контроля со стороны ФНС за искусственным «дроблением» бизнеса, рост неплатежей в экономике и общую экономическую неопределенность. Многие предприниматели сознательно откладывают новые начинания, ожидая снижения ключевой ставки для более выгодного кредитования.

Параллельно с этим наблюдается другой важный тренд: малый и средний бизнес продолжает расти, но уже преимущественно за счет индивидуальных предпринимателей (ИП). В 2025 году в секторе МСП, включая ИП, появилось почти 1,3 млн новых участников. Соотношение между юридическими лицами и ИП за последние десять лет кардинально изменилось: если раньше оно было 50 на 50, то сегодня составляет 32 на 68 в пользу индивидуальных предпринимателей, что связано с более простыми процедурами регистрации и ведения деятельности.

В отраслевом разрезе чаще всего компании закрываются в сфере торговли и посреднических услуг, где традиционно высока доля формальных структур. Также заметный рост ликвидаций наблюдается в строительстве, автомобильном бизнесе, сфере недвижимости, микрофинансировании и фешен-индустрии.

Что касается прогнозов на 2026 год, то эксперты ожидают сохранения тенденции к сокращению числа новых юрлиц, однако это может сопровождаться общим укрупнением и повышением устойчивости оставшегося бизнеса. Поддержать предпринимателей, по мнению аналитиков, могли бы налоговые послабления, расширение программ льготного кредитования и меры по борьбе с неплатежами.

