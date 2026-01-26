Рынок франшиз и готового бизнеса в 2025 году продемонстрировал несколько ярких трендов, которые показывают, в какие сферы готовы инвестировать новые предприниматели. Анализ данных за год, проведенный экспертами «Авито Бизнес 360», выявил как неожиданных лидеров роста, так и области, сохраняющие стабильную популярность. Подробности — в распоряжении «Инка».



Samuel Regan-Asante/Unsplash

Наиболее впечатляющий рост спроса зафиксирован в сегменте франшиз, связанных со строительством. Интерес к ним увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом, при этом средний размер паушального взноса в этой категории составил 400 тыс. руб. Еще одним направлением-прорывом стали франшизы в сфере аренды, спрос на которые вырос в 2,5 раза.

Если говорить о структуре спроса в целом, то пятерка самых востребованных сфер выглядит следующим образом: торговля (28%), услуги (17%), общественное питание (11%), производство (10%) и информационные технологии (7%). Примечательно, что сфера услуг за год поднялась со четвертого на второе место, потеснив общепит и производство.

Со стороны предложения ситуация схожа: лидером по количеству предложенных франшиз остается торговля (33%), за ней следуют услуги (26%) и общепит (17%).



Общий спрос на покупку готового бизнеса в 2025 году снизился на 12%, что эксперты связывают с высокой ключевой ставкой и общей осторожностью инвесторов. Однако даже на этом фоне несколько направлений показали уверенный рост. Больше всего увеличился интерес к готовым бизнесам в ИТ-сегменте (+62%) и к пунктам выдачи заказов (ПВЗ), спрос на которые вырос на 48%.

Наиболее популярными для покупки в 2025 году стали предприятия общественного питания (16% от общего спроса), торговли (15%) и те же ПВЗ (14%). В топ-5 также вошли готовые ИТ-компании (11%) и салоны красоты (10%).

Что касается предложения, то здесь отмечен самый значительный рост у ПВЗ (+63%) и арендного бизнеса (+16%). Чаще всего на продажу выставляются готовые предприятия торговли (27%), общепита (16%) и сферы красоты и здоровья (12%).

