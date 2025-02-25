Аналитики «Ромир» отметили, что в январе 2024 года россияне стали реже использовать Telegram, как главный источник информации.Также сократилось и число его пользователей. Аналогичная ситуация наблюдается у «ВКонтакте» и YouTube. При этом доверие россиян к телевидению растет.

30% потребительской панели «Ромира», состоящей из 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, пользовались Telegram в январе 2025 года. При этом в четвертом квартале 2024 года показатель составлял 34%.

Тех, кто считает Telegram главным источником информации, стало 16% при 18% ранее. Тем не менее, доверие к платформе растет. Так, в прошлом году об этом заявляли 13% пользователей, а в январе уже 25%.

Аналитики отмечают, что у «ВКонтакте» аналогичные данные. Соцсетью стали пользоваться меньше на 2%, и на 1% реже считать ее основным источником информации. При этом доверие к ней также выросло — с 12% до 16%.

Показатель YouTube в январе 2025 года сократился до 13%, при 18% в четвертом квартале 2024 года. По словам аналитиков, на это повлияло замедление платформы в России. При этом они подчеркнули, что видеохостинг «прочно удерживает» доверие пользователей.

Значительно вырос и уровень доверия россиян к информации на телевидении. Если в прошлом году этот показатель составлял 33%, то в январе 2025 года — 40%.

Однако доля респондентов, использующих его как источник информации, постепенно снижается. В декабре 2024 года она составляла 60%, а в январе 2025 года — 58%.

Также россияне стали реже слушать радио, хотя доверие к нему, как и к телевидению, возросло.

Ранее эксперты сообщили, что в декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 млн человек. По этому показателю соцсеть впервые обошла видеохостинг YouTube, чья аудитория снизилась до 89,6 млн пользователей.