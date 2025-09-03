Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. руб., почти удвоилось за год — с 11 до 19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В июне 2025 года средняя начисленная зарплата в России впервые превысила 100 тыс. руб. и составила 103,2 тыс., что на 15,7% выше уровня июня 2024-го.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

В список вошли восемь новых субъектов: Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми. В большинстве из них рубеж был пройден в мае-июне, с уровнем 101–105 тыс. руб., поясняет руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Ключевыми драйверами подъема стали повышение минимального размера оплаты труда с 19,2 тыс. до 22 тыс. руб. за два года, инфляция 9,5% по итогам 2024 года, которая потребовала индексации зарплат, а также дефицит кадров при безработице 2,2%, что усилило борьбу за сотрудников.

Лидеры по доходам остаются неизменными: Чукотский автономный округ с 220,86 тыс. руб., Ямало-Ненецкий автономный округ (183,63 тыс. руб.) и Магаданская область (178,69 тыс. руб.). На другом конце — Ингушетия (47,86 тыс. руб.), Чечня (51,93 тыс. руб.) и Дагестан (56,6 тыс. руб.).

В отраслевом разрезе наивысшие значения по зарплатам в финансах и страховании (186,49 тыс. руб.), ИТ (173,84 тыс. руб.) и добыче ископаемых (161,18 тыс. руб.). Минимальные — в гостиницах и общепите (61,7 тыс. руб.).