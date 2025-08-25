Доходы специалистов в области беспилотной авиации за год увеличились почти на 20%. К такому результату пришла компания А.Н.Т., сравнив уровень зарплат в январе–июне 2025 года с аналогичным периодом 2024-го. В статистику включались оклад и премиальная часть в Москве и Санкт-Петербурге.

Esmonde Yong, Unsplash

В секторе беспилотной авиации самыми высокооплачиваемыми специалистами стали менеджеры по продажам услуг и разработчики систем автоматического управления. Во втором квартале 2025 года их месячный доход достиг 450 тыс. и 270 тыс. руб., показав рост на 7% и 2% соответственно. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные А.Н.Т.

За первые шесть месяцев 2025 года медианная зарплата специалистов в области БПЛА увеличилась на 18% и достигла 118,4 тыс. руб. Самые высокие предложения получают руководители групп разработки — до 320 тыс. руб. в месяц.

В июле правительство объявило о планах подготовить до конца года 5,6 тыс. специалистов в сфере беспилотной авиации в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем».