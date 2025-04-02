Количество решений в реестре отечественного программного обеспечения (ПО) выросло в 2024 году на 24%, превысив отметку в 24 тыс. продуктов, следует из данных исследования аналитиков ИТ-холдинга Т1. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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За прошедший год в перечень было включено 4632 новых решения от более чем 2,7 тыс. правообладателей, при этом более 80% разработчиков попали в список впервые.

Эксперты отметили, что за первый квартал 2025 года в реестр было включено уже 1251 решение — это дает основания утверждать, что к концу 2025 года показатель приблизится к 5 тыс.

По их данным, наибольший прирост в относительном выражении по итогам прошлого года показали встроенное ПО (48%), промышленное ПО (38%) и средства анализа данных (34%), а в абсолютных цифрах — прикладное ПО и отраслевые решения.

«Мы видим потенциал в промышленном ПО, инструментах разработки ПО и интеграции ИИ в привычные инструменты. Инвестиции в нишевые решения и кастомизированные продукты для отраслевых задач позволят крупным ИТ-компаниям и стартапам не только закрепиться на рынке, но и обеспечат быструю окупаемость вложений», — отметил управляющий директор вендора «НОТА», заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

Аналитики также обнаружили высокую конкуренцию в нескольких классах ПО, что связано с наличием на рынке крупных игроков. Так, в среднем по рынку на одного разработчика приходится 2,7 продукта. В то же время в классе средств антивирусной защиты показатель достигает 15,6 решений, в категории специализированного ПО для органов исполнительной власти — 7,3, а в области средств автоматизированного перевода — 6,3.

В конце февраля исследование «Технократии» показало, что в России с 2023 года наблюдается снижение спроса на мобильных разработчиков. Эксперты объяснили его комплексом причин, среди которых влияние санкций, состояние рынка труда и экономики.