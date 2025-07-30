В России зафиксирован значительный рост числа людей, зарабатывающих ежемесячно свыше 1 млн руб., подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата. В 2025 году этот показатель достиг 45,4 тыс. человек, что почти в два раза превышает цифры 2023 года.

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Исследование охватило 28,4 млн работников из 95,4 тыс. организаций, не учитывая представителей малого бизнеса. Традиционно такой мониторинг проводится раз в два года и отражает ситуацию на рынке труда по состоянию на апрель.

Среди высокооплачиваемых сотрудников преобладают те, кто получает от 1 до 2 млн руб. ежемесячно — таких насчитывается 34,4 тыс. человек. Зарплаты в диапазоне 2−3 млн получают 5,7 тыс. работников, а доходы свыше 3 млн зафиксированы у 5,3 тыс. специалистов.

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Сфера информационных технологий и связи демонстрирует наибольшее количество высоких зарплат — здесь миллионерами стали 9,9 тыс. сотрудников. Традиционно высокие доходы сохраняются в торговле (6,7 тыс.), промышленном производстве (6,3 тыс.) и финансовом секторе (6,2 тыс.). Примечательно, что за два года ИТ-отрасль обогнала по этому показателю традиционных лидеров — торговлю и финансы.

Доля россиян с зарплатой выше 1 млн руб. увеличилась с 0,08% в 2023 году до 0,16% в 2025-м.

Такой рост свидетельствует как о развитии высокодоходных секторов экономики, так и о сохраняющемся разрыве в оплате труда между разными категориями работников.