Средняя желаемая зарплата россиян составила 146 тыс. руб., а медианная — 110 тыс. руб., что на 16% выше уровня 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в апреле 2025 года достигла 97 375 руб. (+15,3% к 2024 году), а в I квартале — 92 305 руб. Таким образом, ожидания россиян в полтора раза превышают среднюю зарплату.

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Для работников без опыта желаемая зарплата составила 92 тыс. руб., медианная — 73 тыс. руб., с ростом на 7% и 8% соответственно к 2024 году. Самые высокие ожидания зафиксированы в Махачкале (213 тыс. руб.), Хабаровске (188 тыс.), Москве (185 тыс.), Иркутске (175 тыс.) и Санкт-Петербурге (166 тыс.).

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов отметил, что в мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ожидания соответствуют высокой стоимости жизни, тогда как в Махачкале они могут быть завышены.

По данным сервиса подбора персонала hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне 2025 года составила 75 500 руб., а ожидаемая соискателями — 75 800 руб. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова связала рост ожиданий с инфляцией, ростом цен и перегрузкой работников из-за нехватки кадров.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская указала, что в Махачкале и Хабаровске модальная зарплата по вакансиям около 50 тыс. руб., а высокие ожидания объясняются качеством жизни и теневой занятостью. Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская добавила, что теневая занятость, особенно в сфере услуг, влияет на ожидания, не отражаясь в данных Росстата.