Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило два миллиона человек, сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города. Это более 15% от всех зарегистрированных самозанятых в России.

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За время действия налогового режима в Москве (с 1 января 2019 года) совокупный доход самозанятых превысил 1,7 трлн руб., что отражает рост предпринимательской активности и динамику экономики города.

В пресс-службе московской мэрии отметили, что самозанятость привлекает жителей столицы благодаря простой регистрации, автоматизированной передаче данных о доходах и отсутствию необходимости в налоговой отчетности или кассовой технике.

Наиболее популярными видами деятельности являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

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За январь–апрель 2025 года самозанятые выдали более 108 млн чеков — почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 года. Средний размер чека составил 2937 рублей. Налоговые поступления в бюджет Москвы с января по апрель этого года составили 6,5 млрд руб., что на 53% выше показателей аналогичного прошлогоднего периода. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило более 45 млрд руб.