Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в январе — ноябре 2024 года по России совершили 79,2 млн туристических поездок. Показатель увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «РБК». По итогам года количество поездок россиян и иностранных гостей внутри страны составит 92 млн.

«По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)», — отметил Чернышенко.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, число туров туда составило 11 млн, 9,4 млн и 5,8 млн соответственно.

Самый высокий рост поездок за год оказался в Республику Тыва (+64,8%), Чеченскую Республику (+58,8%) и Рязанскую область (+46,5%).

Вице-премьер также отметил, что в России увеличивается поток путешественников из других стран. В Хабаровском крае количество поездок иностранных туристов выросло в три раза, в Амурской области — в 2,4, а в Приморье — в 2,1 раза. Чаще всего Дальний Восток посещали путешественники из Китая.

По словам Чернышенко, в стране появляются новые туристические центры, в частности в Сибири, где число турпоездок увеличилось более чем на 16%. Он также отмечает, что в Северной Осетии ожидается открытие нового курорта «Мамисон», а по всей стране расширяются и реконструируются уже действующие курорты.

Весной 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что доля внутреннего туризма в ВВП страны в ближайшие 10 лет должна вырасти вдвое — до 5%. По его словам, достижение цели откроет перспективы развития бизнеса и создания новых рабочих мест.

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