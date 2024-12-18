«Яндекс Путешествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей — «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение включает наиболее востребованные среди предпринимателей функции, но пока доступно только в бета-версии. Подробности в распоряжении редакции Inc.

Представители «Яндекс Путешествий» рассказали, что в новом приложении удобно решать ежедневные для гостиничного бизнеса вопросы, например заводить тарифы, управлять бронированиями, отслеживать платежные и закрывающие документы. Также сервис позволит получать мгновенные уведомления о новых бронированиях.

Разработчики заверили, что функционал будет постепенно расширяться исходя из потребностей пользователей. Среди приоритетных запросов — возможность добавлять новые объекты, подключать инструменты продвижения и предлагать путешественникам скидки по программе лояльности.

Сейчас приложение «Я.Путешествия: Экстранет» доступно в App Store и Google Play, а вскоре появится в других магазинах приложений. На данном этапе его могут использовать отельеры и арендодатели, которые уже зарегистрированы в веб-версии «Экстранета Яндекс Путешествий». Для авторизации необходимо ввести логин и пароль.

Партнеры, которые еще не работают с «Экстранетом», могут пройти регистрацию на сайте платформы. После модерации они получат доступ как к веб-версии, так и к приложению.

Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон отметил, что, по статистике, в 80% случаев партнеры сервиса посещают онлайн-платформу из мобильных браузеров. «Отслеживать новые бронирования с помощью пуш-уведомлений в смартфоне в праздничной суете значительно удобнее», — считает он.

Напомним, что недавно прямая регистрация объектов в «Яндекс Путешествиях» стала бесплатной для предпринимателей, а также самозанятых и физических лиц. Собственники жилья смогут самостоятельно управлять бронированиями и менять стоимость размещения.