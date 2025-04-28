Группа компаний «Солар», специализирующаяся на кибербезопасности, зафиксировала 801,2 млн веб-атак на сайты 134 российских компаний в первом квартале 2025 года, что в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024-го, следует из исследования компании. Подробности — в распоряжении «Инк.»

Фото: Unsplash

Наиболее атакуемыми стали логистические сервисы, где число атак на один сайт выросло в 5,5 тыс. раз, до 18,3 млн, в основном за счет ботов, перегружающих серверы путем перехвата с фейковых сайтов номеров заказов, которые там вводили сами пользователи, и создания с их помощью множества запросов на официальный сайт компании.

В топ-5 самых отраслей, подвергшимся атакам, также вошли госсектор, ретейл, грузопассажирские перевозки и нефтегазовый сервис.

Аналитики отметили рост сканирований уязвимостей веб-ресурсов в 5,4 раза (до 678 млн, 84% всех атак) и утроение сложных атак, которые угрожают кражей данных, сбоями или внедрением вредоносного кода.

Читайте также Глава ГК «Солар» назвал три основных вида хакерских атак на российские компании

Ранее генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов сообщил «Инк.», что основными видами хакерских атак на российские компании являются проникновение через уязвимости периметра, фишинг и атаки через подрядчиков.



