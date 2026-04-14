Три ведущие компании российского сегмента быстрого питания завершили 2025 год с падением чистой прибыли и замедлением роста выручки. Сопоставление данных бухгалтерской отчетности, проведенное «Коммерсантом», зафиксировало снижение этих показателей у всех трех игроков.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Rostic’s (ООО «Юнирест») получил 4,1 млрд руб. чистой прибыли — на 27,5% меньше, чем в 2024 году. Годом ранее компания показывала рост на 60,4%. У «Вкусно — и точка» (ООО «Система ПБО») прибыль составила 14,4 млрд руб. — минус 15,1% после роста на 19,7% годом ранее. «Бургер Кинг» (ООО «Бургер Рус») заработал 637,6 млн руб., что на 61% меньше, чем в предыдущем году.

В Rostic’s снижение прибыли объяснили реализацией инвестиционной программы: в 2025 году сеть открыла более 80 заведений. Представители «Бургер Кинг» и «Вкусно — и точка» на запросы не ответили.

Темпы роста выручки также замедлились. Оборот Rostic’s увеличился на 18,8% против 28,6% в 2024 году. Выручка «Бургер Кинг» выросла на 15,2% (годом ранее — 21,2%), «Вкусно — и точка» — на 16,7% (против 20,3% в 2024-м).

Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова связывает снижение прибыли с ростом операционных издержек — в частности, расходов на персонал, закупку ингредиентов на фоне инфляции и логистические трудности.

Совладелец сетей Wokker и «Брикет Маркет» Никита Рогозный отмечает, что замедление роста выручки частично связано с сокращением темпов открытия новых ресторанов: высокие ставки по кредитам и снижение покупательной способности ограничивают расширение. По данным 2ГИС, в марте 2026 года число заведений быстрого питания составило 25 тыс., что на 2% меньше, чем годом ранее.

Эксперт Павел Люлин называет насыщение спроса и снижение потока посетителей ключевыми причинами замедления роста выручки. Директор практики оценки бизнеса Neo Татьяна Пушкова считает, что сегмент QSR переходит из фазы активного роста (20–30%) в зрелую стадию.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров отмечает, что доходы населения растут медленнее инфляции — из-за этого потребители реже ходят в заведения или переходят на более дешевые форматы питания.

Дополнительное давление на трафик создает конкуренция со стороны супермаркетов. По данным «Нильсен», продажи готовой еды в FMCG-сетях в натуральном выражении в 2025 году выросли на 12% — это самая быстрорастущая категория в отрасли.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский прогнозирует сохранение замедления роста выручки и прибыли в 2026 году. Руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Людмила Ракова ожидает снижения трафика на 1–3% по сравнению с 2025 годом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.