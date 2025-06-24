Рестораны быстрого питания лидируют среди заведений общепита в России. Так, 84% россиян неизменно потребляют фастфуд, следует из опроса центра аналитики МТС AdTech. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Опрос, проведенный в мае 2025 года среди 2 тыс. россиян старше 18 лет, показал, что в заведениях фастфуда совершено в 5,8 раза больше транзакций, чем в ресторанах. Средний чек в фастфуде составил 450 руб., не изменившись с мая 2024 года, тогда как в ресторанах он оказался в 3,3 раза выше (рост на 11%).

Лишь 14% респондентов стали чаще есть фастфуд, ровно половина опрошенных сохранила прежний уровень потребления, а 37% сократили его. Среди тех, кто ест реже, 48% заботятся о качестве питания, 22% ссылаются на отсутствие точек рядом.

Из тех же, кто чаще стал посещать сети фастфуда, 28% указали на открытие точек в жилых комплексах, а 26% — на нехватку времени для готовки.

Центральный федеральный округ лидирует по ежедневному потреблению фастфуда (4%). В Уральском и Северо-Западном округах чаще едят фастфуд из-за лени готовить (32% и 30%), в Северо-Кавказском — чтобы отметить события (11%), а в Дальневосточном — из-за стресса (3%). Реже всего фастфуд едят в Дальневосточном (31% не потребляют), Сибирском (21%) и Южном (19%) округах.

«Развитие в регионах — одна из точек роста для рынка ресторанов быстрого питания. Поэтому мы видим, как рекламодатели все внимательнее относятся к региональной специфике, запуская свои рекламные кампании, и все больше тратят на рекламные инструменты, позволяющие делать максимально точный геотаргетинг», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.