Росгвардия может получить право штрафовать частные охранные предприятия (ЧОП) и подразделения ведомственной охраны на сумму до 50 000 руб. за недостоверную или несвоевременно поданную отчетность об охране объектов критической инфраструктуры. Соответствующую обязанность охранных организаций предлагается закрепить законодательно. Госдума приняла правительственные законопроекты с такими поправками в первом чтении 24 ноября.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

ЧОПы и ведомственная охрана должны будут сообщать территориальным органам Росгвардии о принятии критически важных объектов под охрану и снятии их с нее. В уведомлениях потребуется указывать адрес и принадлежность объекта, его состояние, а также фиксировать даты начала и окончания охраны. Сегодня такие уведомления подают около 16 000 охранных предприятий, сообщил на заседании Госдумы заместитель директора Росгвардии Анатолий Маликов.

За нарушение порядка предоставления сведений предусмотрены штрафы для должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб., для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. Нарушением будет считаться несвоевременная подача, а также предоставление неполной или искаженной информации. Кроме того, ЧОПы должны будут передать сведения о мероприятиях по охране объектов, проводившихся с 1 сентября 2026 года, а подразделения ведомственной охраны — с 31 июля 2025 года. К уведомлениям потребуется приложить основания для принятия объектов под охрану и копии соответствующих договоров.

Законопроекты подготовлены для усиления защиты критической инфраструктуры от террористических угроз, в том числе атак с использованием беспилотников, говорится в пояснительных записках. Поправки также позволят Росгвардии оценивать потребность в боевом оружии для охраны таких объектов, пояснил депутат Анатолий Выборный. По словам Маликова, ведомство уже провело 245 контрольных мероприятий, проверило более 500 объектов и составило 216 административных протоколов.

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Изменения затрагивают законы «О частной охранной деятельности» и «О ведомственной охране», а также Кодекс об административных правонарушениях. Поправки разработала Росгвардия, предложившая их еще в октябре 2025 года. По последним публичным данным Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства, в 2021 году в России насчитывалось 18 905 частных охранных организаций. «Ведомости» направили запрос в Росгвардию.

Установление отчетности для охранных организаций не означает придания закону обратной силы, считает управляющий партнер Adwlaw, адвокат Антон Пуляев. По его словам, даты в законопроекте связаны со вступлением в силу двух разных норм: обязанность ведомственной охраны уведомлять Росгвардию действует с 31 июля 2025 г., а новые требования к частной охране — с 1 сентября 2026 г. При этом штрафы по новым поправкам в КоАП можно будет назначать только за нарушения, совершенные после их вступления в силу. Распространяется ли ответственность на непредставление копий уже действующих договоров, законопроект прямо не уточняет, отмечает юрист.

Отчетность позволит Росгвардии координировать работу организаций и ведомств, участвующих в защите объектов от беспилотников, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, сейчас частные охранные предприятия фактически перекладывают ответственность за отражение атак на мобильные огневые группы подразделений БАРС, подотчетных Минобороны. На Украине, добавляет эксперт, частные охранные структуры уже участвуют в борьбе с дронами и формируют собственные мобильные огневые группы. Росгвардия могла бы координировать их действия с объектовой противовоздушной обороной и войсками.

При этом, по оценке военного эксперта Василия Дандыкина, нехватку специалистов в этой сфере восполняют сотрудниками с недостаточными навыками обращения с оружием и слабой физической подготовкой.

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