«В чем секрет вашего долгого и счастливого брака?» — этот вопрос молодые пары часто задают тем, кто прожил вместе не одно десятилетие. В ответ можно услышать множество советов: о важности терпения, общих интересов, умения идти на компромисс или сохранения страсти. Но существует ли один, главный «волшебный ингредиент»?
Исследователи из Мичиганского университета решили найти ответ на этот вопрос, проведя углубленное исследование среди афроамериканских пар, состоящих в браке 20 и более лет. Ученые хотели сместить фокус с проблем и трудностей, которым обычно посвящено большинство работ, на позитивную динамику и факторы, которые помогают сохранить союз крепким и счастливым на протяжении десятилетий.
Результаты, опубликованные в Journal of Elder Policy, оказались поразительно единодушными. Когда респондентов просили описать свои отношения, они снова и снова возвращались к одной и той же теме. Оказалось, что секрет их долгого и счастливого союза заключается не в чем-то сложном или труднодостижимом.
Главный ингредиент счастливого брака, по мнению участников исследования, — это непоколебимая поддержка со стороны супруга. Пары описывали свои браки как тихую гавань, источник ободрения и силы, где моменты разногласий редки и незначительны. Именно ощущение того, что на партнера можно положиться в любой ситуации, что тебя ценят и о тебе заботятся, стало фундаментом их отношений.
Исследование выявило и некоторые интересные нюансы. Например, мужчины, как правило, сообщали о получении большей поддержки от своих жен, чем жены от мужей. В то же время, женщины чаще упоминали о негативных взаимодействиях (критике или невыполненных требованиях), хотя и отмечали, что такие моменты случаются крайне редко.
Также выяснилось, что более высокий уровень образования и дохода связан с большей взаимной поддержкой в паре. А чем дольше супруги жили вместе, тем реже у них возникали разногласия.
Но, пожалуй, самым неожиданным открытием стало то, что не было никакой разницы в уровне поддержки и частоте конфликтов между теми, кто состоял в первом браке, и теми, кто был женат повторно. Это противоречит устоявшемуся мнению о том, что повторные браки более хрупкие и сталкиваются с большими трудностями.
«Мы бросаем вызов преобладающим историям, сфокусированным на дефиците, и вносим баланс в область, которая слишком часто упускала из виду или упрощала эти отношения», — говорит соавтор исследования Роберт Джозеф Тейлор. Хотя исследование было сосредоточено на определенной демографической группе, исследователи отмечают, что его выводы о фундаментальной важности взаимной поддержки, вероятно, применимы к парам всех рас и культур.