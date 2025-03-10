Многие сотрудники сталкиваются с тиранией начальства, но не всегда понимают, что именно происходит. Оскорбления, манипуляции, унижение коллег, токсичная атмосфера — все это признаки абьюзивного руководства. Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта, рассказал редакции «Инк.», что делать, если начальник тиран.

Постоянное напряжение, страх ошибки и ощущение беспомощности снижают мотивацию, ухудшают психическое состояние и приводят к выгоранию. Согласно отчету ассоциации SHRM’s 2024 Global Culture Report, более четверти сотрудников испытывают выгорание, и среди них наблюдается низкий уровень доверия к руководству. Чтобы справиться с давлением со стороны руководителя, важно понимать механизмы такого поведения.

Почему начальники бывают тиранами

По словам эксперта, некоторые руководители проявляют тиранию из-за накопленного стресса, истощения или эмоциональных травм. Гнев и агрессия становятся для них способом разрядки, а подчиненные — удобными «мишенями». Другие — используют жесткие методы управления, считая страх лучшим мотиватором.

Авторитарные лидеры обладают харизмой и силой, подчиняя себе людей. Исследования профессора Клермонтского университета Жана Липман-Блюмена показывают, что в коллективах под руководством тиранов формируется культура молчания и терпения.

Гут также отмечает тип начальников, которые самоутверждаются за счет подчиненных. Иногда, по его словам, вспышки гнева связаны с личной неуверенностью: крик дает ощущение контроля и власти. Также повышение голоса может быть неосознанным повторением моделей общения из прошлого.

Эксперт утверждает, что коллектив, где принято молчать и терпеть, только усиливает авторитарные наклонности руководителя. «Если сотрудники не отстаивают свои границы, начальник привыкает к безнаказанности и постепенно ужесточает поведение», — объясняет он.

Как отличить строгого руководителя от тирана

Не всякий строгий начальник — тиран, заявляет Гут. Между жестким руководителем и абьюзером есть разница: если первый, требуя результата, способен признавать заслуги и давать конструктивную критику, то второй лишь кричит, унижает, манипулирует и подрывает самооценку сотрудников.

Он приводит в пример Стива Джобса, который был крайне требовательным лидером, но его критика и жесткость мотивировали людей. В отличие от деструктивных тиранов, он создавал среду для профессионального роста, отмечает Гут.

Тактики манипуляции токсичных начальников

Некоторые руководители применяют газлайтинг — заставляют подчиненных сомневаться в собственной адекватности. Они могут отрицать сказанное ранее, менять договоренности или обвинять в «чрезмерной чувствительности», объясняет эксперт. Чтобы не поддаваться на такие уловки, Гут рекомендует фиксировать итоги переговоров в переписке или делать записи.

Деструктивное поведение, по словам эксперта, часто включает в себя:

постоянную критику без конструктивных предложений;

унижения, сарказм, обесценивание достижений;

манипуляции, запугивание увольнением, угрозы;

перекладывание ответственности и неясные требования;

изменение правил и ожиданий, которые невозможно предугадать;

игнорирование личных границ сотрудников;

использование коллег для давления и изоляции отдельных людей.

Пример начальника-тирана в кино — Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada». Главная героиня, начинающая журналистка, сталкивается с жестким и непредсказуемым руководством главного редактора. Пристли постоянно меняет требования, обесценивает усилия подчиненных и использует их преданность. Фильм показывает, как давление начальника может истощать психологически, и подчеркивает важность личных границ и собственных ценностей.

Как реагировать на агрессию руководства

Гут утверждает, что в момент конфликта важно сохранять спокойствие. Реакция на провокацию, по его словам, только усилит напряжение. Контроль над эмоциями поможет избежать вовлеченности в деструктивную игру. В таких случаях он рекомендует мысленно представить защитный барьер или сделать несколько медленных вдохов, чтобы переключить внимание с агрессии на рациональное восприятие ситуации.

Сохранять профессиональные границы помогает четкое общение, отмечает эксперт. По его словам, если начальник предъявляет необоснованные претензии, стоит задавать уточняющие вопросы: «Какой конкретный результат вы ожидаете?» или «Что именно вас не устраивает в моей работе?». Это поможет направить разговор в конструктивное русло и зафиксировать рабочие задачи вместо обсуждения личности, утверждает он.

Как укрепить свои позиции

По мнению Гута, осознание профессиональной ценности снижает уязвимость перед манипуляциями. Он утверждает, что сотрудники с востребованными навыками реже становятся жертвами агрессии, поскольку могут выбирать условия работы.

«Развитие компетенций, повышение квалификации и расширение круга профессиональных связей помогут чувствовать себя увереннее», — объясняет он.

Знание структуры коллектива также, по его словам, дает преимущества. В любой организации есть неформальные связи и влиятельные фигуры. Понимание того, кто принимает решения, какие интересы движут коллегами и какие мотивы скрываются за действиями начальника, помогает эффективнее выстраивать коммуникацию, отмечает он. Эксперт также обращает внимание на то, что важно развивать жизнестойкость.

Исследования психолога Сальваторе Мадди показали, что она помогает справляться с давлением на работе. В ходе эксперимента он изучал группу менеджеров, оказавшихся в условиях массовых сокращений. Часть сотрудников испытывала стресс и теряла продуктивность, другие же сохраняли работоспособность и находили возможности для роста.

Оказалось, что успешные менеджеры обладали высоким уровнем жизнестойкости:

принимали вызовы вместо того, чтобы бояться изменений;

ощущали контроль над ситуацией, а не ждали худшего;

были вовлечены в работу и находили смысл в происходящем.

Жизнестойкость — важная составляющая адаптивного интеллекта, который включает гибкость мышления, способность находить решения в сложных ситуациях и умение управлять эмоциями. В современном мире, где неопределенность стала нормой, адаптивный интеллект помогает не только справляться с абьюзивными начальниками, но и находить новые карьерные возможности.

Когда стоит уйти

Адаптироваться к сложному руководителю можно, но если давление со стороны начальника становится источником постоянного стресса, снижает самооценку и вредит здоровью, стоит поставить в приоритет свое благополучие, заявляет Гут.

Он утверждает, что манипуляторы редко меняются, а попытки переубедить их только истощают ресурсы. Пример актрисы Шелли Дюваль, пережившей серьезные психологические травмы после съемок у Стэнли Кубрика, подтверждает, что длительное эмоциональное давление разрушительно.

«Побеждает не тот, кто разрушает начальника, а тот, кто растет в любых условиях, — объясняет эксперт. — Поэтому важно не бороться с токсичным руководителем, а развивать адаптивный интеллект, который помогает не только справляться с вызовами, но и находить новые пути для профессионального роста. Если изменить отношение к ситуации не получается, уход станет не поражением, а шагом к новым возможностям».

Трудный начальник может превратить даже самую приятную работу в негативный опыт. Джим Гуинн, автор книги «Как ладить с кем угодно: метод прогнозирования и предотвращения конфликтов на работе и дома», утверждает, что можно избежать или, по крайней мере, предвидеть трения с руководителем. Он заявляет, что для этого необходимо знать, какой у него конфликтный стиль личности и что его провоцирует.