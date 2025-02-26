Трудный начальник может превратить даже самую приятную работу в негативный опыт. Джим Гуинн, автор книги «Как ладить с кем угодно: метод прогнозирования и предотвращения конфликтов на работе и дома», утверждает, что можно избежать или, по крайней мере, предвидеть трения с руководителем. Он заявляет, что для этого необходимо знать, какой у него конфликтный стиль личности и что его провоцирует.

Гуинн является президентом компании Resolution Resource Group, которая обучает другие компании тому, как разрешать конфликты. Он написал книгу в соавторстве с Джоном Элиотом, наставником профессиональных спортивных команд и спортсменов. По его словам, худший тип человека, на которого можно работать, — это «коллаборационист, который стремится к выполнению задач».

Он говорит, что это человек, который хочет участвовать во всем, разрешать все конфликты, говорит: «Давайте все будем лучшими друзьями», но при этом помешан на контроле и не собирается вам доверять. Такие начальники, по словам Гуинна, склонны к микроуправлению, но не говорят прямо о том, чего они хотят на самом деле.

«Они никогда не скажут вам, что недовольны вами, но если вы не сделаете все по-ихнему, они выйдут из себя», — заявил он. Коллаборационист — один из пяти типов конфликтных личностных стилей, описанных Гуинном и Элиотом в их книге.

Избегатель:

Этот человек обычно избегает конфликтов и лучше всего работает в одиночку. Чтобы наладить с ним хорошие рабочие отношения, следует экономить время и избегать бессмысленных встреч. Будьте настойчивы, если не получаете от них ответа, рекомендуют авторы.

Конкурент:

Такие люди обычно много рискуют и могут быть известны как агрессивные в своем подходе. Работая с конкурентом, нужно придерживаться установленных им сроков и держать свое слово.

Аналитик:

Человек-аналитик смотрит на мир сквозь призму методичности и доказательности. Он любит собирать много информации, прежде чем начать действовать. Чтобы создать с ними отличный рабочий процесс, необходимо показать им, возможность быть гибкими и проявлять интерес к их мыслительным процессам.

Коллаборационист:

«Коллаборационисты будут изо всех сил стараться сделать все личным, чтобы заставить вас ослабить бдительность, — пишут в своей книге Гуинн и Элиот. — Они сопереживают и любят быть менеджерами по отношениям, но не говорят прямо о своих потребностях. Работая с сотрудниками, признайте их потребность быть частью группы и не будьте во всеоружии».

Приспособленец:

Такой человек ставит успех и благополучие группы выше своего собственного. Он отлично справляется со своей работой, поощряя товарищей по команде, и может расстроиться, если почувствует, что их не ценят.

Большинство конфликтов можно разделить на три категории, пишут Гуинн и Элиот:

Задача: Если человек «ориентирован на задачу», это означает, что он стремится уложиться в сроки и придерживается согласованных стандартов.

Процесс: Этот тип разногласий связан с тем, как выполняется задача. Многие люди, которые ориентированы на процесс, придерживаются позиции «либо я, либо дорога».

Отношения: если ваш босс склонен принимать во внимание личностные причуды людей в команде, многие конфликты, вероятно, связаны с отношениями.

Зная, как босс справляется с разногласиями и что его расстраивает, человек сможет предсказать его поведение и создать более гармоничную рабочую атмосферу, заключает Гуинн.

Некоторые начальники могут заставить сотрудников с радостью выполнять свою работу. Другие могут превратить рабочее место в кошмар. По словам Адама Галински, социального психолога и профессора лидерства в Колумбийской школе бизнеса, у плохих начальников, как правило, есть три общие черты: они эгоистичны, трусливы или лишены видения большой перспективы.