Вопрос повышения зарплаты актуален для многих работников, но не все могут добиться прибавки. Алексей Оносов, предприниматель, бизнес-писатель, публицист, эксперт по ИТ цифровизации производства и ИИ, основатель компании «Юнисофт», рассказал редакции «Инк.», как реагировать, если вам отказали в повышении.

Оносов является автором трех книг из серии «100 героев бизнеса», в том числе книги «Хэппиномика. Теория и практика счастливой жизни». По его словам, прежде всего, важно понимать, что просьба о повышении должна быть обоснованной и хорошо подготовленной.

Он отмечает, что разговор о повышении зарплаты — это переговоры, а не ультиматум. Нужно быть готовым к компромиссам и альтернативным предложениям. Возможно, вместо немедленного повышения человеку предложат пересмотреть зарплату через определенный период при условии достижения конкретных показателей. Или компания сможет предложить другие формы поощрения: бонусы, дополнительные дни отпуска, оплату обучения. Оносов рекомендует внимательно выслушать все варианты и не спешить с категоричными отказами. Иногда такие альтернативы могут быть даже выгоднее прямого повышения зарплаты.

Эксперт также рассказал, что если руководитель отказывает в повышении, необходимо сохранять профессионализм и спокойствие. «Попросите объяснить причины отказа и уточните, когда можно будет вернуться к этому вопросу. Возможно, у компании временные финансовые трудности или идет реструктуризация», — говорит он.

По его словам, понимание ситуации поможет человеку лучше спланировать дальнейшие действия. Он также отмечает, что не стоит угрожать начальству своим увольнением или демонстрировать обиду — это может негативно сказаться на ваших отношениях с руководством и перспективах в компании. Вместо этого эксперт советует сфокусироваться на том, что вы можете сделать, чтобы повысить свою ценность для организации.

«После разговора, независимо от его результата, продолжайте работать с полной отдачей. Если вам отказали в повышении, используйте это как мотивацию для дальнейшего профессионального роста. Развивайте свои навыки, берите на себя новые задачи, расширяйте зону ответственности. Все это повысит ваши шансы на успех при следующем обсуждении зарплаты», — объяснил Оносов.

Важно понимать, что просьба о повышении зарплаты — это нормальная часть профессиональных отношений. Не стоит бояться этого разговора или бесконечно его откладывать. Регулярное обсуждение вклада сотрудника в работу компании и соответствующего вознаграждения — это признак здоровых трудовых отношений.

Главное — подходить к этому вопросу профессионально, с уважением к компании и руководству, но и с пониманием собственной ценности как специалиста. Грамотно выстроенный диалог о повышении зарплаты может не только улучшить финансовое положение человека, но и укрепить позиции в компании, открыть новые возможности для карьерного роста, заключает эксперт.

Многие воспринимают начало года как время для принятия решений на предстоящий год. Не менее важно поставить перед собой и карьерные цели. «Самые успешные профессионалы действуют на опережение, выделяя время для постановки четких целей и неуклонно работая над ними в течение года», — говорит тренер по карьере Фиби Гэвин. Эксперт предлагает начать с определения своих рабочих целей на 2025 год.