Многие воспринимают январь как время для принятия решений на предстоящий год. Не менее важно поставить перед собой и карьерные цели. «Самые успешные профессионалы действуют на опережение, выделяя время для постановки четких целей и неуклонно работая над ними в течение года», — говорит тренер по карьере Фиби Гэвин. Эксперт предлагает начать с определения своих рабочих целей на 2025 год.

Она делит их на две категории: внутренние цели, которые хочется достичь внутри своей компании, и внешние цели за ее пределами. Гэвин советует спросить себя, что вы желаете получить: новые или более глубокие навыки, повышение, новую работу, прибавку к зарплате или изменить карьеру. Затем она рекомендует определить, к какой категории относятся эти цели, и составить план действий.

Укрепление отношений с коллегами для внутренних целей

Если цели на год внутренние, например создание новых проектов, повышение или продвижение по службе в нынешней компании, необходимо четко указать, что вклад соответствует целям организации, и задокументировать свои достижения, чтобы у вас были доказательства успеха, говорит эксперт.

«Вы также захотите построить более прочные отношения с коллегами, начальством, клиентами и межфункциональными партнерами», — говорит Гэвин, добавляя, что «продвижение по службе зависит не только от заслуг, но и от того, насколько ответственные лица уверены в вашей способности добиваться результатов».

Все это сводится к доверию, которое можно укрепить, выполняя качественную работу, соблюдая сроки, участвуя в совещаниях и инвестируя в рабочие отношения, ведя искренние беседы о жизни людей в офисе и за его пределами. Регулярные беседы с коллегами также дадут представление о том, что больше всего волнует руководство.

Нетворкинг для достижения внешних целей

Если цели более внешние, например получить новую работу или сменить профессию, или если человек не работает, а только ищет работу, Гэвин рекомендует расширить свою сеть связей, вступив в профессиональную ассоциацию и посещая мероприятия по повышению квалификации или конференции.

«Общение в сети помогает раскрыть возможности, получить внутреннюю информацию и знакомства, которые могут выделить вас в современной конкурентной среде найма, — говорит она. — Вы также можете повысить квалификацию и получить сертификаты, которые помогут вам лучше соответствовать желаемой роли».

Гэвин также советует обновить резюме. «Активное обновление резюме сводит к минимуму стресс, связанный с крайними сроками подачи заявок, и вы сможете сосредоточиться на внесении существенных изменений», если таковые потребуются. А указание желаемой должности в профиле LinkedIn гарантирует, что вы будете заметны рекрутерам, желающим нанять вас на эту роль, добавляет она.

Многие люди хотели бы найти достойную работу. По данным недавнего опроса ZipRecruiter, только 13% соискателей считают, что поиски проходят успешно, в то время как 43% заявляют, что сталкиваются с трудностями. Бывший рекрутер Nvidia и Google Стефани Фэкрелл поделилась тремя советами, как можно переломить ситуацию и настроиться на успех.