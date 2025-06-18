В США анонсировали новый проект Trump Mobile — мобильный сервис и смартфон под брендом Дональда Трампа. Инициатива принадлежит Trump Organization — основному холдингу президента, который сейчас контролируют его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

Смартфон Trump T1 выделяется золотым корпусом и изображением американского флага на задней панели. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ, аккумулятором емкостью 5000 мАч и основной камерой — 50 Мп. Цена телефона составит $499, поставки стартуют в августе, а предзаказы уже открыты — депозит $69.

Одновременно с запуском смартфона компания представила мобильную сеть T1 Mobile с тарифом The 47 Plan за $47,45 в месяц. В пакет включены 20 ГБ интернета, безлимитные звонки, бесплатные международные вызовы, а также дополнительные сервисы: доставка лекарств, телемедицина и помощь на дорогах.

Это не первый потребительский бренд от Trump Organization: в прошлом году холдинг выпустил лимитированную партию золотых кроссовок Trump Sneakers с буквой «T» и американским флагом. Первая тысяча пар была распродана в первый же день.