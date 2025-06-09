Кэролин Дэвидсон училась на дизайнера в Университете Портленда, когда случайная фраза в коридоре изменила ее жизнь. Она жаловалась подруге, что у нее нет денег на курсы живописи, и это услышал преподаватель бухгалтерского учета по имени Фил Найт. Он подошел и предложил подработку: рисовать для него логотипы и леттеринг за $2 в час. Девушка согласилась.

Первое, что Найт поручил Дэвидсон, — придумать логотип для его нового, пока еще безымянного бренда спортивной обуви. «Я сказал: нужно что-то, что пробуждает ощущение движения, — вспоминал он в автобиографии “Продавец обуви”. — Я правда не знал, чего хотел. Я же не художник». Это было в начале 1970-х, когда Найт только начинал строить независимый обувной бренд.

Кэролин представила несколько эскизов, один из которых — изогнутая линия, вдохновленная крылом богини Ники, — стал тем самым Swoosh. За работу Кэролин получила всего $35.

К началу 1980-х Nike уже гремела на весь мир, а логотип, созданный за символические $35, превратился в одну из самых узнаваемых эмблем в истории дизайна. В 1983 году Фил Найт решил отблагодарить Кэролин Дэвидсон по-настоящему: он устроил сюрприз-вечеринку в ее честь. Там она получила золотое кольцо с бриллиантом в форме Swoosh и акции Nike, позже Найт признавался, что их стоимость со временем перевалила за $1 млн.

В 2004 году Найт покинул пост генерального директора Nike, а спустя 12 лет — и кресло председателя совета директоров. Однако окончательно из компании не ушел: он остался ее почетным председателем, крупнейшим акционером и символической фигурой, стоящей у истоков бренда. Кэролин Дэвидсон ушла на пенсию в начале 2000-х и занялась благотворительностью, позже она говорила, что не продала ни одной акции из пакета, который получила от Найта.