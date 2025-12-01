С 1 декабря 2025 стала реальностью серия законов и постановлений, которые прямо затрагивают бизнес — от автомобильной торговли до ретейла, финсервиса и логистики. Особенно чувствительны нововведения для компаний, работающих с импортом авто, продажей товаров в рассрочку и международными поставками. «Инк» разобрался, какие правила вступили в силу, что они поменяют и какому бизнесу важно срочно реагировать.

Пересмотр начисления утилизационного сбора на авто

Что меняется. С 1 декабря действует постановление правительства России № 1713 от 01.11.2025 — теперь утилизационный сбор на легковые авто рассчитывается с привязкой к мощности и объему двигателя. Ввоз машин с двигателями мощнее 160 л. с. обойдется заметно дороже.

Кому важно:

— Импортерам и автодиллерам: придется пересчитать себестоимость и, вероятно, поднять цены.

— Логистическим и брокерским компаниям: дополнительные расходы нужно учитывать при расчетах и контракте.

— Магазинам запчастей и сервисам: возможно снижение спроса на мощные импортные авто — стоит адаптировать ассортимент и прогнозировать спрос.

Закон о регулировании рассрочек (BNPL)

Что меняется. Вступает в силу закон, который регулирует рынок беспроцентной рассрочки: фиксируется максимальный срок рассрочки — 6 месяцев, штраф за просрочку — не более 20% годовых, запрещены скрытые комиссии; операторы должны регистрироваться, а сделки выше порога — передаваться в бюро кредитных историй.

Кому важно:

— Онлайн-ретейлу и маркетплейсам: нужно пересмотреть условия рассрочек, договора с BNPL-сервисами — Buy Now, Pay Later, модель «купи сейчас — заплати позже», информирование клиентов.

— Платежным агрегаторам и финтех-сервисам: обязаны соблюдать новые правила, регистрироваться и менять процессы скоринга и уведомлений.

— Юридическим отделам: потребуется пересмотр шаблонов договоров, условия возвратов и просрочек, соответствие новым требованиям.

Новые правила биометрии на границе

Что меняется. Сегодня стартует расширенный эксперимент по сбору биометрии у иностранных граждан при пересечении границы — не только в аэропортах, но на всех пунктах пропуска. Это часть усиления контроля над миграцией и усиления процедур идентификации.

Кому важно:

Туроператорам и логистическим компаниям: необходимость учитывать новые правила при планировании маршрутов, перелётов, доставки сотрудников или грузов.

HR-службам компаний, работающих с иностранным персоналом: пересмотреть планы по релокации, оформлению и маршрутам.

Авиакомпаниям, перевозчикам и пограничным службам: адаптировать процедуры, информировать клиентов заранее.

Новый порядок работы ФССП с задолженностями

Что меняется. Приказ ФССП (совместно с Минюстом) утвердил унифицированную электронную форму заявления о незаконных действиях коллекторов. Теперь сокращаются сроки возбуждения исполнительных производств и расширяется перечень оснований для автоматического межведомственного обмена данными. Также часть уведомлений переводится в цифровой формат через «Госуслуги» и становится возможна автоматизация списания задолженностей при подтвержденных электронных уведомлениях.

Кому важно:

— Банкам и МФО: взыскание просрочек начнет запускаться быстрее; важна корректировка внутренних SLA.

— E-commerce и компаниям, использующим рассрочки/факторинг: новый порядок ускоряет предъявление требований по задолженностям.

— Юридическим и бухгалтерским службам: требуется обновить порядок обработки исполнительных документов и электронных запросов.

Расширение маркировки товаров

Что меняется. С 1 декабря расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке: в числе новинок — какао, продукты из него, некоторые виды косметики и парфюмерии. Также появляются новые требования к оформлению сопроводительных документов и электронному учету. Производители и продавцы обязаны интегрировать в системы «Честный знак» и передавать данные в электронном виде.

Кому важно:

Производителям пищевой продукции и косметики — необходима техническая готовность к новым маркировкам и изменению логистических процессов.

— Ритейлу и дистрибьюторам — адаптация кассового и складского учёта, обучение персонала.

— Поставщикам IT-решений — обновление программного обеспечения и интеграция с государственными системами.

Госэксперименты по цифровым перевозкам и электронному документообороту

Что меняется. С понедельника запускается новый этап эксперимента по внедрению цифровых технологий в сфере перевозок грузов и пассажиров: запускается электронный документооборот с контролем через цифровые платформы, что даст возможность снизить бумажную нагрузку, ускорить процессы оформления и повысить прозрачность логистики.

Кому важно:

— Транспортным компаниям и логистическим операторам — переход на цифровой документооборот требует обновления ИТ-систем и обучения сотрудников.

— Государственным органам и контрольным службам — повышение эффективности контроля и снижения коррупционных рисков.

— Партнерам и подрядчикам — адаптация к новым процессам взаимодействия с цифровыми документами.

Многие из декабрьских новелл усиливают два крупных тренда года: контроль за финансовыми операциями (BNPL, ФССП) и повышение прозрачности в логистике и миграции. Компаниим стоит провести аудит договоров, пересчитать издержки на импортные поставки, обновить клиентские оферты и проверить, корректно ли настроены уведомления в электронных системах.