Дженни Вуд проработала в Google почти 18 лет, многие из которых она занимала в качестве менеджера и руководителя компании. Таким образом, у нее была возможность провести собеседование со многими кандидатами на работу. И она знает, что ей нравится видеть. Вуд поделилась с CNBC своими «зелеными флагами».

Среди них — люди, которые приходят с идеями для роли или даже с коротким бизнес-планом, описывающим различные способы улучшения компании. А также те, кто публикуют информацию о компании на LinkedIn перед собеседованием. «Я говорю о вещах, которые никто не делает», — говорит она. Вуд делится некоторыми своими карьерными идеями в своей будущей книге «Дикая смелость».

Есть один зеленый флаг, который она рекомендует соискателям в первую очередь: написать электронное письмо интервьюерам за 24 часа до собеседования. Вот что должно быть в нем и почему она считает это эффективным:

Письмо должно начинаться со строки, выражающей волнение кандидата по поводу предстоящего разговора. Затем она советует представить содержание электронного письма, описав что-то вроде: «Просто отправляю это резюме и некоторые дополнительные вещи, которые могут помочь сделать этот разговор максимально продуктивным завтра», — отмечает эксперт.

Также она рекомендует перечислить три пункта:

Три сильные стороны кандидата;

Достижения подкрепленные цифрами;

Ссылку на бизнес-план.

«Если у вас нет времени на написание бизнес-плана, достаточно двух пунктов с достижениями и конкретными цифрами, их иллюстрирующими, — заявляет Вуд. — Завершите письмо, поблагодарив их и сказав, что вы с нетерпением ждете разговора. Отправьте это письмо, отправив копии как можно большему числу людей, которые будут с вами беседовать».

По словам эксперта, это помогает потенциальному работодателю понять, какие детали кандидат мог бы охватить. «Настройте меня на успех в качестве интервьюера, отправив мне заранее электронное письмо и закрепив некоторые вещи, о которых я могла бы спросить вас на собеседовании», — говорит Вуд.

Хотя некоторые могут посчитать это излишним, по мнению Вуд, такие действия делают кандидата запоминающимся в положительном ключе. «Это выделяет, отличает и просто демонстрирует проактивность, энтузиазм и стратегическое мышление. Что в этом лишнего?» — заключает она.

Для многих людей не секрет, что к собеседованию необходимо основательно готовиться. Чтобы произвести впечатление и выйти из беседы с положительным для себя результатом, важно не только опрятно выглядеть, обладать широким кругозором и нужными навыками, но и уметь себя правильно преподнести, чтобы собеседник вас запомнил. Так считает Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех. Она рассказала, как подготовиться и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.