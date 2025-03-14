Не секрет, что к собеседованию необходимо основательно готовиться. Чтобы произвести впечатление и выйти из беседы с положительным для себя результатом, важно не только опрятно выглядеть, обладать широким кругозором и нужными навыками, но и уметь себя правильно преподнести, чтобы собеседник вас запомнил. Так считает Вероника Еликова, директор по управлению персоналом Т1 Иннотех. Она рассказала «Инк.», как подготовиться и вести себя на собеседовании, чтобы получить работу.

«Прежде всего, стоит подробно изучить информацию о компании: чем она занимается, какова ее структура и какие ценности она разделяет, — рекомендует Еликова. — Это покажет рекрутеру вашу заинтересованность. Также полезно заранее определить собственные ожидания от будущей работы, включая карьерные цели и желаемую зарплату».

По ее словам, важно помнить, что рекрутеры оценивают не только соответствие формальным требованиям вакансии, но и коммуникативные навыки кандидата. К примеру, эксперт советует избегать крайностей в самопрезентации: излишняя самоуверенность, как и чрезмерная замкнутость, могут создать негативный образ. Вместо этого она предлагает рассказать о конкретных случаях, когда личные навыки помогли добиться результата.

Еликова также отмечает, что не стоит забывать о правилах делового общения. Важно внимательно слушать вопросы, не перебивая собеседника, и давать четкие, развернутые ответы. Рекрутерам важны такие качества, как пунктуальность, честность и ответственность, так как именно они говорят о серьезном отношении кандидата к процессу трудоустройства.

Для тех, кто претендует на руководящие позиции, особую роль играют управленческие навыки, утверждает эксперт. По ее словам, необходимо показать, что вы умеете эффективно работать с командой, распределять ресурсы, ставить задачи и контролировать их выполнение. Еликова отмечает, что готовность брать на себя ответственность, стремление к постоянному развитию и опыт участия в кросс-функциональных проектах высоко ценятся в любой сфере, включая информационные технологии. Именно поэтому, наряду с оценкой hard и soft skills, на собеседовании рекрутеру важно понять, насколько кандидат готов к долгосрочному сотрудничеству и нацелен на профессиональный рост.

«В ИТ-холдинге Т1 мы выстраиваем системный подход к развитию карьеры каждого специалиста. Мы не просто помогаем адаптироваться новичкам после успешного собеседования, но и создаем условия для обучения и непрерывного роста. Так, по завершении испытательного срока у каждого сотрудника есть возможность выстраивать индивидуальный карьерный трек. Этот процесс автоматизирован: сотрудник проходит тестирование, заполняет анкету на внутреннем портале, а затем обсуждает план развития с руководителем, выбирая между вертикальным и горизонтальным ростом, а иногда совмещая их», — рассказывает Еликова, которая является директором по управлению персоналом Т1 Иннотех.

Ранее Андрей Шапенко, профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково, дал 5 советов для успешного интервью и назвал ошибки, которых следует избегать. По его словам, важно осознать, что собеседование — это не экзамен, а двусторонние переговоры. «Вы не просто претендуете на место, а проверяете, насколько компания и ее культура подходят вам», — отмечает эксперт.