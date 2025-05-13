Cкайдайвер Кейси Флэй из Девона (Великобритания) совершил прыжок с парашютом с высоты 4 267 метров, но забыл закрыть один из передних карманов своего вингсьюта. Из-за этого его iPhone 13 Pro Max выпал практически сразу после прыжка с самолета. Момент падения телефона попал на камеру GoPro, установленную на шлеме.

Сначала 37-летний Флэй думал, что оставил свой телефон в самолете. Только после безуспешных поисков он решил воспользоваться приложением Find My iPhone и обнаружил, что устройство находится примерно в 6,5 км от места его приземления. После 30-минутной прогулки до указанного местоположения Кейси ожидал найти свой телефон разбитым или серьезно поврежденным.

К удивлению скайдайвера, его iPhone практически не получил повреждений и работал так же хорошо, как и до падения. Более того, боковая кнопка, которая застряла пару лет назад после того, как Кейси случайно пролил на нее напиток, теперь работала безупречно.

Это не уникальный случай: ранее сообщалось о владельце iPhone 14, который извлек свой телефон через 33 дня после падения в океан, и обнаружил, что устройство все еще работает идеально. Годом ранее был зафиксирован случай с iPhone 10, который продолжал функционировать после 10 месяцев пребывания на дне реки.