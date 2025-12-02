В 2025 году приоритеты покупателей жилья в России явно сдвинулись в сторону экономии. Чуть более половины (50,5%) граждан в возрасте от 18 до 65 лет готовы приобрести квартиру на 5−10 кв. м меньше, если это позволит существенно сэкономить, следует из данных исследования строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомился ТАСС.

Данные по выборке в материале не привели, но указано, что лишь 1,4% респондентов согласны на переплату за более просторное жилье. Для сравнения, 19,3% (то есть почти каждый пятый) сознательно готовы пожертвовать площадью ради низкой цены.

Менее половины опрошенных (49,6%) считают метраж критически важным фактором. Для 32,2% местоположение и инфраструктура района значат больше, чем размер квартиры.

При этом покупатели готовы мириться с компактностью, если ее компенсируют другие преимущества:

○ 30,2% — развитая инфраструктура района.

○ 25,2% — умная и функциональная планировка.

○ 20,3% — наличие парковочного места.

○ 7,9% — высокое качество отделки.

В то же время 16,3% респондентов уверены, что ничто не заменит просторную квартиру, и эта ценность останется неизменной.

Мнения о будущем формата компактного жилья разделились. Каждый четвертый (26,2%) видит в нем перспективный тренд для молодежи и малых семей, а 10,4% считают такое жилье «будущим рынка».

Однако почти треть (31,2%) уверена, что стремление к просторам не утратит актуальности, а 32,2% отмечают, что выбор всегда зависит от индивидуальных потребностей и обстоятельств.