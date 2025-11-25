На рынке массового жилья России обнаружена уникальная девятикомнатная квартира в Санкт-Петербурге, которая является самой многокомнатной в своем сегменте, пишет ТАСС.

Этот объект площадью 195,6 кв. м, расположенный в Приморском районе с видом на Финский залив, предлагается за 32 млн руб., пишет ТАСС. Квартира включает четыре спальни, кабинет, три санузла и три балкона, а также продается полностью меблированной и укомплектованной техникой.

Следом в рейтинге самых крупных предложений идут пятикомнатные апартаменты в регионах: квартира площадью 145,9 кв. м в Новосибирске стоимостью 19,9 млн руб. и чуть менее просторное жилье в 106 кв. м в Казани за 18,9 млн руб. Оба объекта также предлагаются с мебелью и хорошим ремонтом.

Эксперты отмечают, что подобные многокомнатные лоты становятся все большей редкостью на рынке. Доля квартир от четырех комнат и выше в миллионниках снизилась с 10% до 7% в 2025 году, что напрямую связано с политикой застройщиков, которые с 2015 года планомерно сокращают строительство такого жилья.

Основными покупателями остаются семьи с детьми, улучшающие жилищные условия, которые предпочитают квартиры в домах комфорт-класса постсоветской постройки.

В Москве ситуация несколько иная: здесь доля многокомнатного жилья достигает 11%, а средняя площадь таких апартаментов составляет 190 кв. м. Средняя цена квадратного метра в этом сегменте приближается к 1 млн руб., а большинство предложений сосредоточено в престижных Центральном и Западном округах столицы.