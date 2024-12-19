Владимир Путин подвел итоги 2024 года и ответил на вопросы граждан и журналистов. Как и в прошлом году, прямая линия была совмещена с пресс-конференцией. Общение граждан с президентом в таком формате регулярно проходит в России с 2001 года. От россиян в общей сложности поступило более 2,2 млн. вопросов. Прямая линия продолжалась почти четыре с половиной часа.

В прошлом году «Итоги года с Владимиром Путиным» продолжались 4 часа 4 минуты. Рекорд был установлен в 2013 году, когда конференция продлилась 4 часа 47 минут. Самой короткой оказалась дебютная программа в 2001 году. Тогда за 2 часа 20 минут президент ответил на 47 вопросов.

Владимир Путин появился в зале в 12:12 по московскому времени. «Когда все спокойно, размеренно и стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи, — отметил он. — Но все завязано на экономике. С экономикой ситуация у нас обстоит нормально». В этом году рост экономики 3,9%, а может быть, и 4%, подчеркнул президент.

«Ужас, но не ужас-ужас» — охарактеризовал президент общую ситуацию. По его словам, за два года рост экономики России составил около 8%. В США — 5–6%, в еврозоне —1%.

Путин подчеркнул, что уровень безработицы в стране находится на минимальном уровне — 4,4%. Рост промышленности составил 4,4%, рост перерабатывающей промышленности — 8%.

Тревожным сигналом Путин назвал показатель инфляции, который, по оценке ЦБ, составляет 9,3%. «А зарплаты выросли на 9% в реальном выражении», — прокомментировал рост цен президент. Однако позже он отметил, что это «усредненные цифры».

На горячую линию поступило большое количество вопросов про повышение цен на такие товары, как хлеб, масло, овощи и топливо. «Рост цен на масло я знаю — 33–34%. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление», — объяснил Путин. По его словам, россияне стали потреблять больше и мяса, и молока.

Президент упомянул, что, по мнению некоторых экспертов, Банк России в борьбе с инфляцией мог бы заблаговременно задействовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. «ЦБ это стал делать где-то летом, но эти эксперты считают, что это можно и нужно было делать раньше», — сказал Путин.

Журналистка из Коми попросила, чтобы в населенных пунктах с населением до 2 тыс. человек, расположенных в арктических регионах, появились кинотеатры. Президент назвал вопрос неожиданным и вместо ответа рассказал про развитие в этих регионах ипотечных программ и программы развития агломераций.

Говоря о переезде энергетической компании «РусГидро» в Красноярск, Путин отметил, что сложно перевозить специалистов, однако нужно распределять производства по стране. «Сложно тащить людей из Москвы», — сказал он.

Президента спросили, возможно ли создать в Казани штаб-квартиру БРИКС. «Мы штаб-квартиру-то вроде как не создаем. Есть отдельные инструменты, которые создаются. Но мы будем использовать все возможности столицы Татарстана», — ответил он.

«БРИКС — не инструмент против Запада. Мы не работаем против кого-то», — добавил Путин. По его словам, многие государства проявляют интерес к блоку.

Отвечая на вопрос журналиста из КНР, президент напомнил, что в 2024 году с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем исполняется 75 лет.

«В последнее десятилетие уровень, качество отношений стран стали такими, какими никогда не были», — подчеркнул он. По словам Путина, это связано с полным доверием между странами, а важными составляющими отношений между странами стали экономическая, культурная и гуманитарная сферы.

На вопрос об ограничениях для рабочих мигрантов президент ответил: «Это очень чувствительный и острый вопрос». По его словам, необходимо развивать технологии, чтобы неквалифицированных рабочих требовалось меньше.

«А если это неизбежно, надо совместно с другими странами людей готовить, знакомить с традициями, культурой, ужесточать требования, чтобы уважали людей, в среде которых они живут», — заявил Путин.

По мнению президента, в рамках МВД необходимо создать отдельное подразделение по вопросам миграции. Позднее может быть создано специальное ведомство, которое будет заниматься правоохранительными и культурными вопросами, добавил он.

Стоит отметить, что значительная часть вопросов о мигрантах поступила именно от приезжих, в частности из стран СНГ, Украины и даже Германии. Они выразили желание получить российский паспорт, однако чиновники сообщили им, что этот вопрос может решить только президент.

Путин сказал, что указ о предоставлении гражданства подписывает президент, но это формально, потому что вся подготовка ведется на местах.

Отвечая на вопрос семейной пары из Краснодара о семейной ипотеке, президент заявил, что банки не должны ставить лимиты на выдачу льготных ипотек. Он назвал эту ситуацию «безобразием» и пообещал разобраться с проблемой.

«Все это связно с субсидиями со стороны государства. Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — пообещал Путин.

Он также выступил за сохранение IT-ипотеки и сказал, что недавно ему предлагали закрыть программу.

Президент признал серьезность проблемы телефонного мошенничества, отметив, что «объемы жульничества зашкаливают» и «нужно дисциплинировать эту ситуацию».

Путин рассказал, что телефонные мошенники выманили у россиян больше 250 млрд руб. По его словам, это данные «по всей банковской системе», однако не уточнил, за какой период.

Он добавил, что его знакомые не были жертвами телефонных мошенников. «Но им звонили. И они клали трубку. И я советую делать то же самое», — поделился президент.

Видеоблогер Влад Бумага спросил Путина, зачем власти блокируют YouTube, если российские сервисы «хорошо справляются» и могут составить конкуренцию сервису и без его замедления.

«По поводу торможения YouTube. Пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Дело в том, что Google создавал у нас свою сеть, создал и соответствующие „дочки“ в России. Создав эти „дочки“, он работал с ними, а после того как на Западе начали вводить всякие ограничения и санкции, Google сократил поставки сюда техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы».

По словам Путина, западные платформы должны действовать в рамках российского законодательства. «Google и YouTube должны соблюдать наши законы», — сказал он.

Путина спросили, сообщала ли ему Набиуллина о будущем размере ключевой ставки ЦБ. Президент ответил отрицательно, предположив, что та «и сама не знает». Также он рассказал, что раньше имел вклад в «Сбере», но тот внесли в санкционный список, и он перевел деньги в банк «Россия».

На вопрос о судьбе бумажной прессы Путин отметил, что главное в СМИ — содержание. Если оно будет качественным, то бумажная журналистика «не вымрет».

К Путину обратились с жалобой на нехватку специалистов в бесплатных клиниках. По словам жительницы Нижнего Новгорода, врачи уходят в частные клиники. На это президент ответил, что тема организации здравоохранения — вопрос, который должен решаться на уровне региональных властей.

Модераторы отметили, что число вопросов о нехватке лекарств снизилось, однако они все же есть. Россияне жалуются на нехватку как дорогостоящих препаратов, так и недорогих, вроде физраствора.

На это президент ответил, что средства на препараты выделяются в полном объеме. «Сбои – вопросы к торговле. Инсулины всегда были. Физрастворы — ерунда. Вопрос там в упаковках. Не приняли своевременно решение по цене на эту упаковку. Начали ее за границей покупать», — прокомментировал он.

Ранее президент подписал закон, предусматривающий изменения в уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ утверждает поправки, по которым в два раза увеличивается государственная пошлина за госрегистрацию договора аренды недвижимости, а также уточняется размер госпошлины за государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс.