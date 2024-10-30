Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменения в уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ является частью бюджетного пакета, который был внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2025–2027 гг., сообщает ТАСС.

Законом утверждены поправки, по которым в два раза увеличивается государственная пошлина за госрегистрацию договора аренды недвижимости. Теперь она составит 4 тыс. руб. для физлиц и 44 тыс. руб. — для юрлиц. Уточняется размер госпошлины в области оборота оружия, в отношении частной охранной и частной детективной (сыскной) деятельности.

Также закон устанавливает пошлину за государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на предприятие как имущественный комплекс, за госрегистрацию перехода прав на него, сделок с ограничением прав и обременений в размере 0,2% стоимости имущества, определенной на дату обращения за совершением юридически значимого действия, но не менее 0,2% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на предприятие, и не более 1 млн руб.

Увеличена с 15% до 20% ставка по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций. Законом предусмотрен запрет на применение ФИНВ к объектам основных средств и нематериальным активам, при формировании первоначальной стоимости которых соответствующие расходы учитывались с применением повышающего коэффициента.

Законом также повышается акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки с семи до 10 руб. Помимо этого, скорректирован перечень напитков, не признаваемых подакцизными, — из него исключены обогащенные напитки и квасы. Уточняется, что акциз не будет распространяться на обычные соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе.

С учетом уточненного прогноза социально-экономического развития РФ, будут скорректированы ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 год, с последующей соответствующей индексацией, а также ставки акцизов на сигареты, папиросы в части адвалорной составляющей.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил, что документом предусматривается индексация адвалорной ставки по табаку с 16 до 18%, что в целом должно отразиться на росте цен на сигареты, но не более чем на 3%.

Законом освобождены от НДФЛ выплаты работникам культуры по программе «Земский работник культуры». Помимо этого, предусмотрено распространение с 1 января 2025 года эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) на все субъекты РФ.

Принятый закон также избавит инвесторов от рисков доначисления налогов от участия в обмене евробондов РФ на замещающие облигации. По страховым взносам уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов, признаваемыми субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физического лица. Помимо прочего, документ отменяет уплату страховых взносов для председателей советов многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий особенности освобождения от обложения НДФЛ продажи объектов недвижимого имущества. Для этой цели предлагается учитывать срок владения исходным земельным участком при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ряда других нужд.