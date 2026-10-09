Смерть сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института вызвала опасения из-за возможного контакта с бактерией, вызывающей чуму. Однако в открытых источниках пока нет независимых подтверждений ни диагноза «чума», ни того, что причиной заболевания стала лабораторная авария.

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Что известно

Российские власти сообщили, что женщина умерла от пневмонии неизвестной этиологии. Связь ее заболевания с патогенами, с которыми она могла работать в институте, власти отрицают. 6 октября также сообщалось, что среди примерно 200 человек, по данным СМИ, контактировавших с сотрудницей, случаев чумы не выявили.

При этом специалисты отмечают, что сама по себе версия о лабораторном инциденте пока ничего не говорит о масштабах риска.

Почему лабораторный инцидент не равен заражению

Чума вызывается бактерией Yersinia pestis. Ее легочная форма поражает легкие и может передаваться через респираторные частицы. Без лечения заболевание способно быстро прогрессировать.

По словам Брендана Рена, профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины, легочная чума может привести к смерти в течение 24 часов. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что раннее назначение антибиотиков может быть эффективным.

Однако эти характеристики заболевания не означают, что умершая сотрудница действительно была заражена чумой.

Зания Стаматаки, доцент Бирмингемского университета и специалист по биобезопасности, объясняет, что разбитая пробирка в лаборатории сама по себе является инцидентом, но не обязательно означает заражение.

При работе с опасными патогенами используется несколько уровней защиты:

боксы биологической безопасности, где воздух направляется от оператора и фильтруется;

герметичные помещения с отрицательным давлением;

специальные контейнеры и защитная одежда;

инструкции и обучение персонала.

«Это система вложенных друг в друга барьеров», — объясняет Стаматаки.

По ее словам, заражение внутри лаборатории обычно требует нарушения сразу нескольких уровней защиты.

Эти правила описывают общие принципы работы лабораторий высокого уровня биологической безопасности и не подтверждают, что именно такие условия были в Иркутском институте.

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Как можно установить причину заражения

Если расследование подтвердит, что сотрудница была заражена Yersinia pestis, одним из ключевых доказательств станет генетический анализ бактерии.

По словам Стаматаки, выделенный у пациента микроорганизм можно секвенировать и сравнить с конкретными штаммами, которые хранятся в лаборатории. Если геном совпадет, это станет доказательством связи между заболеванием и лабораторным образцом.

Без такой генетической связи совпадение по времени не позволяет установить причинно-следственную связь.

Следователям также потребуется выяснить:

где произошел предполагаемый инцидент;

что находилось в поврежденном контейнере;

могли ли образоваться частицы, которые можно вдохнуть.

Важными доказательствами станут записи о состоянии оборудования, вентиляции и соблюдении установленных процедур.

Фото: https://cliniquevoyageur.ca/travel-vaccines/plague/

Почему вспоминают Свердловск

Обсуждение возможной лабораторной аварии в России также напоминает о вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году. Исследование, опубликованное в Science в 1994 году, показало, что случаи заболевания были сосредоточены в узкой зоне по направлению ветра от военного микробиологического объекта.

В более поздней работе описывалось повреждение защитных воздушных фильтров во время технического обслуживания. Однако это был другой патоген и другой объект почти полувековой давности. История Свердловска показывает последствия недостаточного контроля над опасными биологическими агентами, но не является доказательством того, что аналогичный сценарий произошел в Иркутске.

Что означает проверка контактов

Проверка около 200 человек не означает 200 возможных заражений. По словам Стаматаки, число людей под наблюдением определяется мерами предосторожности. Отсутствие вторичных случаев не подтверждает и не опровергает первоначальный диагноз:

если это была легочная чума, выявленная на ранней стадии, отсутствие распространения может объясняться своевременным лечением;

если чумы не было, результат будет таким же.

Легочная чума действительно способна передаваться от человека к человеку, однако, по словам Рена, она не отличается высокой заразностью и значительно менее заразна, чем респираторные вирусы вроде SARS.

Поэтому на данный момент говорить о «вспышке» или тем более «эпидемии» чумы в России оснований нет.

Чтобы установить причину смерти сотрудницы и оценить возможный риск для окружающих, необходимо подтвердить сам диагноз и выяснить, был ли контакт с конкретным штаммом Yersinia pestis из лаборатории.

Пока имеющиеся данные позволяют говорить лишь о расследовании возможного лабораторного инцидента, а не о подтвержденной вспышке чумы.

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