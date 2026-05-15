Cisco Systems повысила прогноз по заказам от гиперскейлеров в сегменте ИИ-инфраструктуры на 2026 финансовый год с $5 млрд до $9 млрд — сразу на 80%. Об этом компания сообщила во время отчета за третий квартал 13 мая. За последнюю неделю акции Cisco выросли примерно на 25%.

В третьем квартале Cisco получила $1,9 млрд заказов от гиперскейлеров в ИИ-сегменте, а общий объем таких контрактов с начала финансового года достиг $5,3 млрд. При этом разрыв между заказами и фактической выручкой остается большим. В 2026 году компания рассчитывает признать около $4 млрд ИИ-выручки — заметно меньше накопленного портфеля заказов. Руководство Cisco отдельно подчеркнуло, что речь идет о реальном спросе, а не о закупках «впрок» или накоплении складских запасов.

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс назвал происходящее не краткосрочным всплеском спроса, а долгосрочным сдвигом на рынке. По его словам, опрос около 3500 технологических директоров глобальных компаний показал: 93% респондентов ускорили планы по модернизации корпоративных и офисных сетей. Прогнозируемый трехкратный рост трафика обусловлен прежде всего ИИ-нагрузками, включая задачи инференса и агентных ИИ-приложений. «Мы по-прежнему в начале многолетнего цикла обновления на многие миллиарды долларов», — заявил Роббинс в ходе звонка с аналитиками.

Еще одним сигналом стал рост заказов на коммутаторы серии Nexus, которые используются для развертывания ИИ-алгоритмов. В третьем квартале они выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим. Это свидетельствует о том, что спрос распространяется за пределы строго определенных вычислительных кластеров и охватывает сетевую инфраструктуру корпоративного уровня в целом. По мнению аналитиков, именно эта часть рынка — кампусные и офисные сети — до последнего времени оставалась в стороне от ИИ-бума, сосредоточенного преимущественно в дата-центрах.

Рост заказов заметен и в других сегментах бизнеса Cisco. Совокупные продуктовые заказы компании выросли на 35% год к году, а без учета ИИ-сегмента гиперскейлеров — на 19%. Это снижает зависимость компании от одного драйвера роста и делает выручку более устойчивой. В то же время быстро растущий объем заказов создает и дополнительную нагрузку — Cisco придется поддерживать высокие темпы поставок и внедрения оборудования.

По оценкам руководства Cisco, компаниям придется одновременно обновлять сразу несколько уровней инфраструктуры — от коммутаторов и маршрутизаторов до беспроводных сетей и оптических каналов связи. Такой спрос сложно закрывать постепенно. Модернизация будет происходить параллельно сразу по нескольким направлениям. Для поставщиков комплексных сетевых решений это создает большой рынок, но одновременно усиливает давление на корпоративные IT-бюджеты в ближайшие годы.

