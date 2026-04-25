Cisco Systems представила коммутационный чип, который в перспективе сможет соединять разные типы квантовых компьютеров. По сути, это попытка создать «интернет» для квантовых машин — по аналогии с тем, как оборудование Cisco сегодня объединяет классические компьютеры.

Проблема в том, что квантовые компьютеры развиваются на разных принципах. Одни используют лазеры для управления атомами рубидия в вакууме, другие — сверхпроводники, работающие при температурах, близких к абсолютному нулю. Из-за этого такие системы часто несовместимы.

Cisco предлагает подход, который должен закрыть этот разрыв. Чип работает при комнатной температуре и использует стандартные оптоволоконные линии связи. Он способен «переводить» сигналы между разными квантовыми архитектурами и обеспечивать их взаимодействие. В компании это описывают просто: «Вы можете говорить на любом языке».

Над квантовыми технологиями также работают Alphabet и IBM. В отличие от них Cisco не занимается созданием собственного квантового компьютера. Ее стратегия — построить инфраструктуру, которая соединит такие устройства.

По оценкам компании, полноценные сети квантовых компьютеров могут появиться в 2030-х годах. Отдельные элементы технологии, включая новые чипы, могут начать внедряться уже примерно через три года.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности. В квантовой механике состояние частиц меняется при любом измерении, поэтому попытка перехвата данных сразу влияет на систему. Это позволяет обнаруживать вмешательство, поскольку «запутанное» состояние разрушается.

В Cisco считают, что такие технологии могут существенно изменить кибербезопасность: речь идет не только о защите данных, но и о возможности фиксировать сам факт вторжения в сеть в реальном времени.

